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Беларусь помнит. Вся неделя в Беларуси прошла под знаком торжеств
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вся неделя в Беларуси прошла под знаком торжеств. И сегодня мы говорим спасибо победителям и трепетно оберегаем память о защитниках. Они умирали, чтобы мы жили – в этих словах, пожалуй, главное. Так что это обязанность и миссия молодых - сохранить мир и духовные ценности всех поколений. Ведь для нас, белорусов, отдавших каждого третьего в той войне, нынешний день - священный.
Каждый раз обращая свой взор на Запад, мы видим, как стыдно там поднять глаза и признать: одним - чудовищные преступления, другим, что встречали абсолютное зло без сопротивления, третьим (самым далеким), что позже остальных вступили в войну и неплохо заработали на этом.
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Вся неделя в Беларуси прошла под знаком торжеств. И сегодня мы говорим спасибо победителям и трепетно оберегаем память о защитниках. Они умирали, чтобы мы жили – в...
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