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Беларусь помнит. Вся неделя в Беларуси прошла под знаком торжеств

10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вся неделя в Беларуси прошла под знаком торжеств. И сегодня мы говорим спасибо победителям и трепетно оберегаем память о защитниках. Они умирали, чтобы мы жили – в этих словах, пожалуй, главное. Так что это обязанность и миссия молодых - сохранить мир и духовные ценности всех поколений. Ведь для нас, белорусов, отдавших каждого третьего в той войне, нынешний день - священный.

Каждый раз обращая свой взор на Запад, мы видим, как стыдно там поднять глаза и признать: одним - чудовищные преступления, другим, что встречали абсолютное зло без сопротивления, третьим (самым далеким), что позже остальных вступили в войну и неплохо заработали на этом.

Мы помним всех тех, кого забрала война, кто положил жизнь на воссоздание из пепла и руин нового государства. А это значит, все те, кого с нами нет, глубоко в сердцах. И будут жить в наших делах, пока мы помним. Беларусь помнит!

 
 
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Вся неделя в Беларуси прошла под знаком торжеств. И сегодня мы говорим спасибо победителям и трепетно оберегаем память о защитниках. Они умирали, чтобы мы жили – в...
 
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