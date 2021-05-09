Беларусь помнит. Вся неделя в Беларуси прошла под знаком торжеств

Источник материала: БT

Вся неделя в Беларуси прошла под знаком торжеств. И сегодня мы говорим спасибо победителям и трепетно оберегаем память о защитниках. Они умирали, чтобы мы жили – в этих словах, пожалуй, главное. Так что это обязанность и миссия молодых - сохранить мир и духовные ценности всех поколений. Ведь для нас, белорусов, отдавших каждого третьего в той войне, нынешний день - священный.



Каждый раз обращая свой взор на Запад, мы видим, как стыдно там поднять глаза и признать: одним - чудовищные преступления, другим, что встречали абсолютное зло без сопротивления, третьим (самым далеким), что позже остальных вступили в войну и неплохо заработали на этом.



Мы помним всех тех, кого забрала война, кто положил жизнь на воссоздание из пепла и руин нового государства. А это значит, все те, кого с нами нет, глубоко в сердцах. И будут жить в наших делах, пока мы помним. Беларусь помнит!