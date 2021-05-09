|
Поздравления с Днем Победы от белорусов
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеплые слова звучат сегодня и от простых белорусов. У каждого своя личная история, но всех переполняет чувство гордости за подвиг наших дедов и прадедов (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплые слова звучат сегодня и от простых белорусов. У каждого своя личная история, но всех переполняет чувство гордости за подвиг наших дедов и прадедов (видео).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)