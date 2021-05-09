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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дань уважения подвигу победителей отдают сотрудники дипломатических миссий Беларуси 9 Мая в отличие от современной политики многих наших партнеров - праздник, который объединяет людей, тех, кто понимает истинную цену Победы. Дань уважения подвигу...

9 Мая в отличие от современной политики многих наших партнеров - праздник, который объединяет людей, тех, кто понимает истинную цену Победы.Дань уважения подвигу победителей неизменно отдают сотрудники дипломатических миссий нашей страны. Цветы к монументам легли в Чехии.В Армении возложили венок к Вечному огню у монумента "Мать-Армения". Легли цветы и к монументу погибшим советским воинам, расположенному на кладбище "Вестре Гравлюнд" норвежской столицы.Временный поверенный в делах Беларуси в Испании возложил цветы к памятнику испанским гражданам, которые погибли за освобождение Европы от нацизма.Дипломатические работники нашей страны от имени белорусского народа выражают дань уважения в разных государствах.Церемонии прошли в Австрии, Болгарии, Германии, Израиле, Кыргызстане, Латвии, Литве, Польше, США и ряде других стран. С неизменной глубокой благодарностью павшим героям и ветеранам.