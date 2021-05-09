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Дань уважения подвигу победителей отдают сотрудники дипломатических миссий Беларуси
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT9 Мая в отличие от современной политики многих наших партнеров - праздник, который объединяет людей, тех, кто понимает истинную цену Победы.
Дань уважения подвигу победителей неизменно отдают сотрудники дипломатических миссий нашей страны. Цветы к монументам легли в Чехии.
В Армении возложили венок к Вечному огню у монумента "Мать-Армения". Легли цветы и к монументу погибшим советским воинам, расположенному на кладбище "Вестре Гравлюнд" норвежской столицы.
Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции и Норвегии (по совместительству): "Мы благодарны норвежцам за то, как они ухаживают за могилами советский солдат. Норвежская сторона передала через посольство сведения о месте захоронения советского военнопленного уроженца Гомельщины Зайчикова Егора Андреевича".
Временный поверенный в делах Беларуси в Испании возложил цветы к памятнику испанским гражданам, которые погибли за освобождение Европы от нацизма.
Дипломатические работники нашей страны от имени белорусского народа выражают дань уважения в разных государствах.
Церемонии прошли в Австрии, Болгарии, Германии, Израиле, Кыргызстане, Латвии, Литве, Польше, США и ряде других стран. С неизменной глубокой благодарностью павшим героям и ветеранам.
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9 Мая в отличие от современной политики многих наших партнеров - праздник, который объединяет людей, тех, кто понимает истинную цену Победы. Дань уважения подвигу...
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