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Дань уважения подвигу победителей отдают сотрудники дипломатических миссий Беларуси

10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

9 Мая в отличие от современной политики многих наших партнеров - праздник, который объединяет людей, тех, кто понимает истинную цену Победы.

Дань уважения подвигу победителей неизменно отдают сотрудники дипломатических миссий нашей страны. Цветы к монументам легли в Чехии. 

В Армении возложили венок к Вечному огню у монумента "Мать-Армения". Легли цветы и к монументу погибшим советским воинам, расположенному на кладбище "Вестре Гравлюнд"  норвежской столицы.

Дань уважения подвигу победителей отдают сотрудники дипломатических миссий Беларуси


Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции и Норвегии (по совместительству): "Мы благодарны норвежцам за то, как они ухаживают за могилами советский солдат. Норвежская сторона передала через посольство сведения о месте захоронения советского военнопленного уроженца Гомельщины Зайчикова Егора Андреевича".

Временный поверенный в делах Беларуси в Испании возложил цветы к памятнику испанским гражданам, которые погибли за освобождение Европы от нацизма.

Дипломатические работники нашей страны от имени белорусского народа выражают дань уважения в разных государствах.

Церемонии прошли в Австрии, Болгарии, Германии, Израиле, Кыргызстане, Латвии, Литве, Польше, США и ряде других стран. С неизменной глубокой благодарностью павшим героям и ветеранам.

 
 
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9 Мая в отличие от современной политики многих наших партнеров - праздник, который объединяет людей, тех, кто понимает истинную цену Победы. Дань уважения подвигу...
 
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