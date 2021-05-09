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"Патриоты Беларуси" запустили масштабный проект "Под мирной звездой"

10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Под песни военных лет состоялся праздничный автопробег. Маршрут - на победный Курган Славы по проспекту Независимости.

Солдатская каша, выступления спортивных клубов и музыкальных коллективов, возложение цветов в память  о героях Великой Отечественной. "Патриоты Беларуси" запустили сегодня масштабный проект "Под мирной звездой". В ходе церемонии возле Кургана Славы были высажены маленькие туи в форме пятиконечной звезды, в центр которой заложили две капсулы времени. Одна - с посланиями для потомков от участников автопробега, другая - с копиями посланий героев-ветеранов.

Оригиналы посланий потомкам от ветеранов и молодежи бережно будут храниться в Музее истории Великой Отечественной, а такие вечнозеленые звезды памяти вскоре появятся в каждом регионе Беларуси.

 
 
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Под песни военных лет состоялся праздничный автопробег. Маршрут - на победный Курган Славы по проспекту Независимости. Солдатская каша, выступления спортивных...
 
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