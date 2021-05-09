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Лев Перлов: Белорусский народ доказал, что можно бороться, несмотря ни на что
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВот что отметил в интервью нашему агентству историк из Латвии Лев Перлов.
Лев Перлов, историк (Латвия):
Белорусский народ на собственном примере доказал, что можно бороться, несмотря ни на что, даже если армия отступает. Яркие примеры - Брестская крепость, партизанские армии, которые сражались, начиная с 1941 года и до самого победного конца, в рядах Красной армии. Дорогие белорусы, от всей души поздравляю вас из радушной Прибалтики с прекрасным праздником. 9 Мая - день, когда наши семьи своими стараниями, потом и кровью, не жалея собственных сил, принесли Победу каждому из нас, дав нам жизнь и дав нам право быть свободными. С праздником!
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Вот что отметил в интервью нашему агентству историк из Латвии Лев Перлов. Лев Перлов, историк (Латвия): Белорусский народ на собственном примере доказал, что...
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