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﻿Лев Перлов: Белорусский народ доказал, что можно бороться, несмотря ни на что

10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вот что отметил в интервью нашему агентству историк из Латвии Лев Перлов.

Лев Перлов, историк (Латвия): 
Белорусский народ на собственном примере доказал, что можно бороться, несмотря ни на что, даже если армия отступает. Яркие примеры - Брестская крепость, партизанские армии, которые сражались, начиная с 1941 года и до самого победного конца, в рядах Красной армии. Дорогие белорусы, от всей души поздравляю вас из радушной Прибалтики с прекрасным праздником. 9 Мая - день, когда наши семьи своими стараниями, потом и кровью, не жалея собственных сил, принесли Победу каждому из нас, дав нам жизнь и дав нам право быть свободными. С праздником!

 
 
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Вот что отметил в интервью нашему агентству историк из Латвии Лев Перлов. Лев Перлов, историк (Латвия):  Белорусский народ на собственном примере доказал, что...
 
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