Источник материала: БT

Белорусский народ на собственном примере доказал, что можно бороться, несмотря ни на что, даже если армия отступает. Яркие примеры - Брестская крепость, партизанские армии, которые сражались, начиная с 1941 года и до самого победного конца, в рядах Красной армии.

Дорогие белорусы, от всей души поздравляю вас из радушной Прибалтики с прекрасным праздником. 9 Мая - день, когда наши семьи своими стараниями, потом и кровью, не жалея собственных сил, принесли Победу каждому из нас, дав нам жизнь и дав нам право быть свободными. С праздником!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ﻿Лев Перлов: Белорусский народ доказал, что можно бороться, несмотря ни на что Вот что отметил в интервью нашему агентству историк из Латвии Лев Перлов. Лев Перлов, историк (Латвия): Белорусский народ на собственном примере доказал, что...

Вот что отметил в интервью нашему агентству историк из Латвии Лев Перлов.