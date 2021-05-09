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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многочисленные поздравления с Днем Победы поступают в адрес Президента Беларуси Сердечные пожелания благополучия, мира и процветания белорусскому народу продолжают приходить от зарубежных лидеров. Многочисленные поздравительные телеграммы...

Сердечные пожелания благополучия, мира и процветания белорусскому народу продолжают приходить от зарубежных лидеров. Многочисленные поздравительные телеграммы поступают в адрес Президента Беларуси.Президент Армении в поздравительном послании отметил: "Наши народы внесли весомый вклад в достижение Великой Победы, проявив исключительную доблесть, мужество и сплоченность". "Сегодня наша обязанность - сберечь мир и свободу как самое ценное, что подарило нам поколение победителей", - подчеркнул Армен Саркисян.В свою очередь руководитель правительства Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что "верность памяти наших общих героев будет служить твердым ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью во благо народов наших стран".Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что 9 Мая - знаменательная дата в современной истории наших стран. Лидер Таджикистана убежден, что "наши отношения дружбы и многопланового сотрудничества, основу которых сегодня составляют принципы стратегического партнерства, и впредь будут развиваться и приумножаться в соответствии с коренными интересами наших народов".Уверенность в дальнейшем укреплении неизменно дружественных узбекско-белорусских отношений выразил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Совместными усилиями, опираясь на наш исторический опыт и исходя из сегодняшних реалий, мы будем и далее укреплять традиционные узбекско-белорусские отношения дружбы и многопланового сотрудничества."Мы никогда не забудем, какой ценой была завоевана Великая Победа. Память о подвиге доблестных воинов и тружеников тыла навсегда останется в наших сердцах. Она будет служить высоким нравственным ориентиром, особенно для молодого поколения, образцом стойкости и отваги, патриотизма и беззаветного служения Родине", - подчеркнул Президент Узбекистана.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании попросил передать белорусским ветеранам войны и тыла слова признательности за Победу и низкий поклон."День Победы - это светлый праздник, провозглашающий идею мирного сосуществования, доброй воли и гуманизма", - отметил в своем поздравительном послании Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.Поздравительные послания продолжают поступать не только из стран постсоветского пространства. Из Сирии Президенту и народу Беларуси искренние поздравления с Днем Победы передал Президент Башар Асад."Пользуясь случаем, выражаю вам наше стремление активизировать взаимодействие для открытия новых перспектив в сотрудничестве между нашими странами во всех сферах в пользу и на благо наших двух дружественных народов", - отметил сирийский лидер.Поздравления в адрес главы белорусского государства и народа с праздником Победы продолжают поступать.