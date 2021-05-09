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На площади Государственного флага состоялись торжества, посвященные национальным символам Беларуси

10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Перенесемся на площадь Государственного флага. Здесь завершились торжества, посвященные нашим национальным символам. И это очень символично, что сегодня в Беларуси сразу два больших праздника - День Победы  и День герба и флага. Он как раз приходится на второе воскресенье мая. И в этом году праздник приобретает и особый смысл - 2021 объявлен Годом народного единства. Вместе с белорусами на площади Флага была и наша коллега  Ольга Анищенко

С двойным праздником! Сегодня это рефреном звучало и здесь, на площади Государственного флага. Так совпало, что в Беларуси сегодня торжественно отмечают день, посвященный нашим главным символам. 

Буквально считаные минуты назад здесь завершилась красивая и трогательная церемония чествования герба и флага. В ней принял участие Президент. В этом много символизма: глава государства олицетворяет единство нации, от ее имени он чествует государственные символы. Они для каждого народа воплощают независимость и суверенитет. Наивысшие ценности! И это вне времени. Давайте посмотрим, как это было.

На площади Государственного флага состоялись торжества, посвященные национальным символам Беларуси


Не передать словами, какое это зрелище - огромное полотнище флага на площади. Почти 100 квадратных метров. И, кстати, 25 килограммов. Так что задействовали целую роту почетного караула. Но суть церемонии не только в том, чтобы глава государства почтил главные атрибуты независимости. Они знаки непрерывной связи поколений. И вот трогательный момент церемонии - передача полотнища флага и изображения герба молодежи, новому поколению Беларуси. Каждый из низ приложил руку к сердцу и поклялся в верности флагу и своей родине. Под звуки гимна флаг подняли высоко над площадью.

Сегодня Александр Лукашенко обратился к нации. Им сказаны важные слова.

Сегодня здесь, на площади Государственного флага, свидетелями церемонии стали тысячи белорусов. Среди них  и депутат Палаты представителей Сергей Клишевич (видео). 

Всем советуем стать зрителями таких торжеств. Здесь действительно особенные чувства. Испытать их дорогого стоит. 

 
 
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Перенесемся на площадь Государственного флага. Здесь завершились торжества, посвященные нашим национальным символам. И это очень символично, что сегодня в...
 
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