ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Интервью с Игорем Марзалюком в Музее истории Великой Отечественной войны

10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ради светлого будущего наших детей мы не имеем права отказаться от нашего главного исторического наследия. Мы не можем предать подвиги наших дедов и прадедов. Об этом в том числе рассуждают  гости выездной студии АТН. Она находится в Музее истории Великой Отечественной войны. На связи Екатерина Тихомирова

О важности сохранения истории будем говорить с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорем Александровичем Марзалюком. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ради светлого будущего наших детей мы не имеем права отказаться от нашего главного исторического наследия. Мы не можем предать подвиги наших дедов и прадедов. Об...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обзор праздничных событий 9 Мая в регионах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by