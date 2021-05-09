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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с Игорем Марзалюком в Музее истории Великой Отечественной войны Ради светлого будущего наших детей мы не имеем права отказаться от нашего главного исторического наследия. Мы не можем предать подвиги наших дедов и прадедов. Об...

Ради светлого будущего наших детей мы не имеем права отказаться от нашего главного исторического наследия. Мы не можем предать подвиги наших дедов и прадедов. Об этом в том числе рассуждают гости выездной студии АТН. Она находится в Музее истории Великой Отечественной войны. На связиО важности сохранения истории будем говорить с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорем Александровичем Марзалюком.