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Интервью с Игорем Марзалюком в Музее истории Великой Отечественной войны
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРади светлого будущего наших детей мы не имеем права отказаться от нашего главного исторического наследия. Мы не можем предать подвиги наших дедов и прадедов. Об этом в том числе рассуждают гости выездной студии АТН. Она находится в Музее истории Великой Отечественной войны. На связи Екатерина Тихомирова.
О важности сохранения истории будем говорить с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорем Александровичем Марзалюком.
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Ради светлого будущего наших детей мы не имеем права отказаться от нашего главного исторического наследия. Мы не можем предать подвиги наших дедов и прадедов. Об...
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