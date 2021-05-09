Молчаливые свидетели тех лет - письма с фронта

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Из воспоминаний и личных откровений ветеранов складывается наша общая история - история Великой Победы. Переживания и эмоции конкретного человека бережно хранятся и в молчаливых свидетелях тех лет - письмах с фронта.

Исписанные чернилами листы - неотъемлемые предметы постоянной экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны. О чем писали солдаты своим близким, расскажет Инна Пилевич.



Ровно 76 лет назад красноармеец Леонид Дубарь поделился радостью от победы со своим отцом. Лист из Пруссии в родной Могилев. Сегодня написанные карандашом строки - самая настоящая реликвия. Ценный предмет из фондов Музея истории Великой Отечественной войны. Пропахший порохом документ, который хранит память о долгожданном для миллионов людей событии.



Подобных сообщений с полей порядка 2,5 тысячи в фондах Музея истории Великой Отечественной войны. Здесь их изучают и презентуют посетителям. Собрание пополняется и сегодня -пожелтевшими от времени листочками продолжают делиться семьи фронтовиков.



Одна из самых распространенных форм солдатских писем - треугольники. У военнослужащих зачастую не было возможности покупать конверты и марки, поэтому листок складывали и отправляли военно-полевой почтой. Пересылка осуществлялась бесплатно, специальные марки использовались в редких случаях. В каждой воинской части был свой почтальон. Перед отправкой письма подвергались цензуре. Треугольники легко просматривались. Было важно сохранить военную тайну, ведь листы могли попасть в руки врага, поэтому на фронтовой бумаге одна лирика и никаких фактов.







Светлана Потупчик, главный хранитель фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Существовала определенная военная цензура. Нельзя было называть места, где ты воевал, что ты делаешь конкретно и т. д. У нас есть письма красивые, чистые, аккуратные, потому что люди знали, как писать. Есть письма, где зачеркнуто очень активно.



Несмотря на все тяжести фронтовой жизни, солдаты стремились украсить свои письма рисунками. Для кого-то эти записи стали последними. Иногда треугольники задерживались на несколько недель или даже месяцев и приходили родным после похоронок, тем самым давали ложную надежду, что их близкий скоро вернется домой. И даже спустя 76 лет от таких откровений мурашки по коже, ком в горле и слезы на глазах. Письма, рассказывающие о трагедии конкретного человека и при этом передающие боль целого народа, письма, ставшие самой историей.



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