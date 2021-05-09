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Поздравления c праздником от литовского политического обозревателя Сергея Перепелицы

10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, навеки оставшихся на полях сражений. 

И говорим спасибо всем, кто дожил до наших дней. Вы - наша гордость, пример и опора. Теплые и искренние поздравления прислал литовский политический обозреватель Сергей Перепелица: 

Мы те, кто еще помнит этих живых ветеранов. Мы должны донести своим детям, внукам об этой истории. Сегодня я хочу поздравить нас всех, поздравить нас с той Великой Победой, поздравить нас с тем, что мы сегодня живем. Поздравить с тем, чтобы наши поколения передали своим детям и внукам ту правду, которую нам передали в свое время отцы и деды. И для меня лично фраза "спасибо деду за Победу" как никогда близка, потому что шрамы своего деда, шрамы на теле разведчика, прошедшего от Украины до Варшавы, я до сих пор помню.


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Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, навеки оставшихся на полях сражений.  И говорим спасибо всем, кто дожил до наших дней. Вы - наша гордость,...
 
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