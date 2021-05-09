В Могилеве площадь Славы сегодня превратилась в выставочную площадку для военной техники

Источник материала: БT

В Могилеве праздничные мероприятия начались с митинга на площади Славы. Здесь увековечены боевой подвиг героев Великой Отечественной и трудовой – по восстановлению в послевоенные годы городов и поселков.

Сотни белорусов сегодня пришли поклониться памяти павших, возложить цветы к Вечному огню и сказать особые слова благодарности ветеранам.



Площадь Славы сегодня превратилась и в выставочную площадку для военной техники. Подарком ветеранам стало и выступление творческих коллективов города.





