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В Могилеве площадь Славы сегодня превратилась в выставочную площадку для военной техники
10.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Могилеве праздничные мероприятия начались с митинга на площади Славы. Здесь увековечены боевой подвиг героев Великой Отечественной и трудовой – по восстановлению в послевоенные годы городов и поселков.
Сотни белорусов сегодня пришли поклониться памяти павших, возложить цветы к Вечному огню и сказать особые слова благодарности ветеранам.
Площадь Славы сегодня превратилась и в выставочную площадку для военной техники. Подарком ветеранам стало и выступление творческих коллективов города.
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В Могилеве праздничные мероприятия начались с митинга на площади Славы. Здесь увековечены боевой подвиг героев Великой Отечественной и трудовой – по...
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