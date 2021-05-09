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Праздничный фейерверк раскрасит небо Минска в 23:00
10.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФинальным аккордом 9 Мая станет праздничный фейерверк. Он раскрасит небо Минска в 23:00. Организаторы обещают разнообразие цветов и форм огненного шоу. В столице залпы салюта дадут из 5 локаций. Красочные светомузыкальные представления ожидают и жителей областных центров.
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Финальным аккордом 9 Мая станет праздничный фейерверк. Он раскрасит небо Минска в 23:00. Организаторы обещают разнообразие цветов и форм огненного шоу. В столице...
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