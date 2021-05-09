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О. Гайдукевич прокомментировал принятие Декрета "О защите суверенитета и конституционного строя"

10.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Принятие декрета в современных реалиях - мера своевременная и необходимая. Об этом говорит экспертное сообщество.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии: "Декрет очень нужный, своевременный. Он полностью соответствует законодательству и направлен на укрепление суверенитета, независимости, безопасности наших граждан. Почему? Потому что не секрет, что в отношении Беларуси сейчас фактически идет гибридная война. Более того, дошли до того, что рассматривается всерьез и осуществляется попытка государственного вооруженного переворота. И когда кто-то говорит: "Как же такое возможно?" Да посмотрите на страны постсоветского пространства, посмотрите на Ближний Восток, посмотрите на события в мире - возможно. И президентов убивают, и страны захватывают. В центре Европы Югославию разбомбили, посмотрите, что на Украине происходило, в Киргизии, в Армении, в Грузии. Все эти так называемые революции - это незаконные госперевороты, за которыми всегда стоят западные деньги и работа спецслужб. Естественно, мы должны укреплять свою национальную безопасность, убирать эти риски. Декрет именно на это направлен. Он направлен на то, чтобы судьбу страны решали только белорусы".

 
 
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Принятие декрета в современных реалиях - мера своевременная и необходимая. Об этом говорит экспертное сообщество. Олег Гайдукевич, депутат Палаты...
 
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