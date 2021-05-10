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Парад, тюльпаны, Машеров. Фото 9 мая в 1980-м, которые делал ветеран (много цветных)
10.05.2021 08:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весенний Минск, тюльпаны, последний парад на 9 мая с участием Петра Машерова. Все это попало на фото, которые сделал в 1980-м бывший партизан Николай Сурин. Пленки попали к фотографу Сергею Лескетю, который и поделился снимками с TUT.BY.
Николай Сурин умер недавно, в начале 2021 года в 97 лет. Он увлекался фотографией и много снимал в советские годы, его архив Сергею Лескетю передала вдова ветерана.
Это снимки с Дня Победы 1980 года.
— Одна пленка была черно-белой, вторая в цвете. У Николая Сурина были дорогие и дефицитные гэдээровские пленки, оттого очень качественный цвет. Как у ветерана, у него был доступ к первым рядам на мероприятиях.
На фотографиях среди других ветеранов — Петр Машеров. Это последнее 9 мая первого секретаря ЦК КПБ БССР, уже в октябре он погибнет в аварии, на пике своей популярности.
В руках у ветеранов, которые в грузовиках и УАЗах едут по Ленинскому проспекту, — тюльпаны и другие весенние цветы. Фоном — Минск (мелькают даже витрины легендарного магазина «Лакомка»).
На снимках много красного: советские флаги, растяжки в честь 35-летия Победы, транспаранты, знамена фронтов (читаются надписи: Украинский, 1-й Белорусский, Карельский).
Николай Сурин был участником тех парадов, очень уважал Петра Машерова. Об этом рассказывает вдова Сурина Тамара Антоновна. По ее словам, муж на празднования 9 мая не ходил только последние три года перед смертью.
У автора снимков была непростая жизнь. Николай Макарович родом из Чашницкого района Витебской области. В 1943 году попал в партизаны, в бригаду имени Алексея Данукалова. Участвовал в рельсовой войне. Когда болел тифом, лазарет захватили немцы. В Николае Сурине не признали партизана — так он попал в австрийский трудовой лагерь. После освобождения ушел в Советскую армию, с 1945 по 1948 годы служил в Западной Украине.
Потом судьба занесла белоруса в Кабардино-Балкарию — там учился в вузе на педагогическом факультете, где и заинтересовался фотографией. В 1970-х вернулся в Минск, работал лаборантом в театральном институте (сейчас — Академия искусств) и много снимал.
«Бил бандеровцев, партизанил на Витебщине, наизусть читает Богдановича», — так писала
— Я считаю, что историю нельзя вероломно перекраивать, флаг этот запрещать, ведь он был, когда в Беларуси объявили первую республику! А герб «Погоня» — это извечно нашенский, — пояснял ветеран журналистам.
В ответ на претензию, что «под БЧБ ходили полицаи», отвечал, что во время войны такого не видел. Не исключал, что могло быть, но советовал об этом не думать теперь, поскольку «тогда разной сволочи хватало, которая над чем только не глумилась, не только над флагом», приводило издание его слова.
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Весенний Минск, тюльпаны, последний парад на 9 мая с участием Петра Машерова. Все это попало на фото, которые сделал в 1980-м бывший партизан Николай Сурин. Пленки...
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