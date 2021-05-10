Парад, тюльпаны, Машеров. Фото 9 мая в 1980-м, которые делал ветеран (много цветных)

Источник материала: Tut.by

Весенний Минск, тюльпаны, последний парад на 9 мая с участием Петра Машерова. Все это попало на фото, которые сделал в 1980-м бывший партизан Николай Сурин. Пленки попали к фотографу Сергею Лескетю, который и поделился снимками с TUT.BY.





Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан , которые еще нигде не публиковались. Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!

Николай Сурин умер недавно, в начале 2021 года в 97 лет. Он увлекался фотографией и много снимал в советские годы, его архив Сергею Лескетю передала вдова ветерана.

Это снимки с Дня Победы 1980 года.



Техника на параде движется от площади Ленина по проспекту к площади Победы. Обратите внимание: справа виден зеленый щит с объявлением: «Проезд транспорта на улицу Железнодорожную по улице Советской и Фабрициуса». Такое вот сообщение для автомобилистов об объезде во времена без интернета







Здесь и на фото ниже — дети подбегают прямо к машинам дарить цветы ветеранам





— Одна пленка была черно-белой, вторая в цвете. У Николая Сурина были дорогие и дефицитные гэдээровские пленки, оттого очень качественный цвет. Как у ветерана, у него был доступ к первым рядам на мероприятиях.

На фотографиях среди других ветеранов — Петр Машеров. Это последнее 9 мая первого секретаря ЦК КПБ БССР, уже в октябре он погибнет в аварии, на пике своей популярности.



Петр Машеров, 9 мая 1980













В руках у ветеранов, которые в грузовиках и УАЗах едут по Ленинскому проспекту, — тюльпаны и другие весенние цветы. Фоном — Минск (мелькают даже витрины легендарного магазина «Лакомка»).

На снимках много красного: советские флаги, растяжки в честь 35-летия Победы, транспаранты, знамена фронтов (читаются надписи: Украинский, 1-й Белорусский, Карельский).



На фото не видно собственно военной техники. Парад без танков, но с ветеранами





Николай Сурин был участником тех парадов, очень уважал Петра Машерова. Об этом рассказывает вдова Сурина Тамара Антоновна. По ее словам, муж на празднования 9 мая не ходил только последние три года перед смертью.

У автора снимков была непростая жизнь. Николай Макарович родом из Чашницкого района Витебской области. В 1943 году попал в партизаны, в бригаду имени Алексея Данукалова. Участвовал в рельсовой войне. Когда болел тифом, лазарет захватили немцы. В Николае Сурине не признали партизана — так он попал в австрийский трудовой лагерь. После освобождения ушел в Советскую армию, с 1945 по 1948 годы служил в Западной Украине.







Возложение цветов к монументу Победы

Потом судьба занесла белоруса в Кабардино-Балкарию — там учился в вузе на педагогическом факультете, где и заинтересовался фотографией. В 1970-х вернулся в Минск, работал лаборантом в театральном институте (сейчас — Академия искусств) и много снимал.

«Бил бандеровцев, партизанил на Витебщине, наизусть читает Богдановича», — так писала «Наша Ніва» о Николае Сурине в 2016 году. Про ветерана рассказывали в связи с историей, которая особенно актуально звучала бы в 2021-м. Участник Великой Отечественной войны приезжал оставить свою подпись за признание бело-красно-белого флага историко-культурной ценностью (такую кампанию проводило незарегистрированное в Беларуси общественное объединение «Молодой фронт»).



Общее фото на память

— Я считаю, что историю нельзя вероломно перекраивать, флаг этот запрещать, ведь он был, когда в Беларуси объявили первую республику! А герб «Погоня» — это извечно нашенский, — пояснял ветеран журналистам.

В ответ на претензию, что «под БЧБ ходили полицаи», отвечал, что во время войны такого не видел. Не исключал, что могло быть, но советовал об этом не думать теперь, поскольку «тогда разной сволочи хватало, которая над чем только не глумилась, не только над флагом», приводило издание его слова.