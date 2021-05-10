Как добраться до кладбищ на Радуницу общественным транспортом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мая - Sputnik. Изменения внесены в графики работы общественного транспорта для того, чтобы облегчить минчанам посещение кладбищ, об этом сообщили в ГП "Минсктранс".

Так, увеличится количество подвижного состава с режимом работы с 8:00 до 18:00. Также 10 и 11 мая будут запущены дополнительные рейсы, работу ряда автобусов непосредственно в Радуницу продлят до 20:00 (в 20:00 – последние отправления с кладбищ).

Добраться на кладбища можно будет следующим транспортом:

Западное кладбище

— автобус №170Э. Режим работы 10 мая с 7:20 до 18:00, 11 мая - с 7:00 до 20:00.

— дополнительный автобус-экспресс № 970Э "АС Юго-Западная – Западное кладбище". 10 мая начнет работать с 8:00, последний рейс в 18:00, 11 мая - им можно будет воспользоваться с 7:00 до 18:00. Перерыв между рейсами составит не более 15 минут. Остановки для посадки: "АС Юго-Западная", "Станция метро Петровщина", "Станция метро Малиновка", "Малиновка-6".

Колодищанское кладбище и кладбище Королев Стан

— автобус № 31. Он будет курсировать 10 мая с 7:20 до 18:00, 11 мая - с 7:00 до 20:00.

— дополнительный автобус-экспресс, маршрут № 972Э "ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище". График работы - 10 мая с 8:00 до 18:00, 11 мая - 7:00 до 18:00. Перерыв между рейсами не более 15 минут, остановки: "ДС Уручье-2", "Станция метро Уручье".

- дополнительный пригородный автобусный маршрут № 275Э "ДС Уручье-2 – Королев Стан". Запускается только на 11 мая, первый рейс в 7:20, последний – в 18:20. Остановки для посадки: "ДС Уручье-2", "Станция метро Уручье".

Михановическое кладбище

— автобус № 5Э. 10 мая будет функционировать с 6:15 до 18:00, 11 мая - с 6:15 до 20:00.

— дополнительный автобус-экспресс №975Э "Станция метро Автозаводская – Кладбище Михановичи". В понедельник, 10 мая начнет работу с 8:00, завершит в 18:00, 11 мая рейсы будут с 7:00 до 18:00, перерыв между ними не более 15 минут. Остановки для посадки: "Станция метро Автозаводская", "Ташкентская", "ДС Чижовка".

— дополнительный экспресс-маршрут автобуса №971Э "ДС Запад-3 – Кладбище Михановичи". Запускается только на 11 мая, работает с 7:00 до 18:00. Остановки для посадки: "ДС Запад-3", "Малиновка-6".

Северное кладбище

— автобус №68 и №109, график работы 10 мая - с 7:15 до 18:00, 11 мая - с 7:00 до 20:00.

—дополнительный автобус-экспресс №973Э "ДС Запад-3 – Северное кладбище". Начнет работу 10 мая с 8:00, завершит в 18:00. Автобусы будут двигаться по существующему расписанию, 11 мая первый рейс отправится в 7:00, последний – в 18:00. Промежуток между автобусами составит не более 15 минут. Остановки для посадки: "ДС Запад-3", "Станция метро Каменная горка".

Только 11 мая на период с 7:00 до 18:00 будут организованы дополнительные маршруты:

— №974Э "Кульман – Северное кладбище", остановка - "Кульман";

— №979Э "ДС Карбышева – Северное кладбище", остановка "ДС Карбышева";

— №977 "1-е ворота – 2-е ворота" (Северное кладбище), "1-е ворота", "2-е ворота".

Чижовское кладбище

— автобус №94С. График работы: 10 мая с 8:00 до 18:00, 11 мая с 7:00 до 20:00. Остановки для посадки: "АС Автозаводская", "Станция метро Могилевская", "ДС Чижовка".

Только на 11 мая:

— 7:00 до 17:00 предусмотрен автобус №3С "ДС Чижовка – Вокзал",

— количество автобусов на маршруте №148С будет увеличено.

Кладбище "Лесное"

— автобус № 178Э. 10 мая транспорт будет двигаться по расписанию выходного дня, 11 мая по расписанию, интервал движения составит 30 мин.

В Минсктрансе подчеркнули, что ко всем конечным станциям дополнительно назначенных на радуницу рейсов также запланированы дополнительные маршруты общественного транспорта.

Там уточнили, что 10-11 мая оплата за проезд в автобусах дополнительных маршрутов № 68, 94С, 109, 178Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э будет взиматься одновременно в прямом и обратном направлениях при посадке в Минске. Оплата проезда на пригородном маршруте №275Э взимается по пригородному экспрессному тарифу.

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