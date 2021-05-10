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«Бизнесмен» из Лунинецкого района за мошенничество на 223 тысячи рублей получил 6 лет колонии и крупный штраф
10.05.2021 09:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лунинце огласили приговор местному предпринимателю, который обвинялся в мошенничестве, пишет
С 2014 по 2020 годы, являясь учредителем и директором предприятия, под предлогом развития бизнеса и поставки сельхозпродукции мужчина завладел деньгами 15 граждан и 5 предприятий на сумму свыше 223 тысяч рублей.
Полученные деньги молодой человек тратил на личные нужды — он увлекался игрой в казино.
Обвиняемый частично возместил потерпевшим ущерб — на сумму свыше 30 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 базовых величин (8700 рублей).
Апелляцию обвиняемого оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
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«Бизнесмен» из Лунинецкого района за мошенничество на 223 тысячи рублей получил 6 лет колонии и крупный штраф
Жертвами мошенника стали 15 граждан и 5 предприятий.
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