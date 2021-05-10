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Почему Рокоссовский мог скрывать свое происхождение, пояснили в Нацрахиве
10.05.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Маршал Советского Союза и маршал Польши Константин Рокоссовский мог скрывать детали своего рождения по ряду причин, об этом рассказал директор Национального исторического архива Дмитрий Яцевич эфире телеканала
Сам маршал СССР предоставлял разные сведения. Например, фигурировали 9 (21) декабря 1894 и 1896 годы, Варшава и Великие Луки Псковской области России.
На минувшей неделе стало
© Sputnik / Виктор Толочко
Запись о рождении Константина Рокоссовского в метрике
Как отметил эксперт, найденная запись подтверждает дворянское происхождение Рокоссовского. И, возможно, в условиях классовой борьбы в 1920-1930 годы данный факт приходилось скрывать. Кроме того, будущий полководец мог банально не знать места своего рождения, поскольку его семья уехала в Польшу.
Ранее руководитель архива
"Данная находка для кого-то стала сенсацией, но для нас это очередной интересный факт, проливающий свет на одну загадок жизни нашего легендарного маршала", - сказал Дмитрий Яцевич. По его словам, есть достаточно много материалов с уникальными данными, которые неизвестны большому числу людей.
Свое мнение высказала и правнучка маршала Ариадна Рокоссовская. Она обратила внимание, что это единственный документ, который не упоминал именитый предок. Вероятно, родители ее прадеда познакомились и жили в белорусском местечке.
"Это революционное сообщение для нас. Нужно ехать в Телеханы, смотреть там записи за те годы", - заявила родственница.
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Некоторые биографические данные маршала Победы не были точными - на минувшей неделе была найдена архивная запись о том, что он родился на территории Беларуси.
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