ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почему Рокоссовский мог скрывать свое происхождение, пояснили в Нацрахиве

10.05.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Маршал Советского Союза и маршал Польши Константин Рокоссовский мог скрывать детали своего рождения по ряду причин, об этом рассказал директор Национального исторического архива Дмитрий Яцевич эфире телеканала СТВ.

Сам маршал СССР предоставлял разные сведения. Например, фигурировали 9 (21) декабря 1894 и 1896 годы, Варшава и Великие Луки Псковской области России.

На минувшей неделе стало известно, что исторической родиной для будущего полководца является городок Телеханы, где дважды герой Советского Союза появился на свет 3 сентября 1889 года по старому стилю.

© Sputnik / Виктор Толочко
Запись о рождении Константина Рокоссовского в метрике

Как отметил эксперт, найденная запись подтверждает дворянское происхождение Рокоссовского. И, возможно, в условиях классовой борьбы в 1920-1930 годы данный факт приходилось скрывать. Кроме того, будущий полководец мог банально не знать места своего рождения, поскольку его семья уехала в Польшу.

Ранее руководитель архива рассказывал агентству Sputnik, что, вероятно, его мать решила рожать на родине у своих родителей, так как Ксаверий Рокоссовский служил на железной дороге и был постоянно в разъездах.

"Данная находка для кого-то стала сенсацией, но для нас это очередной интересный факт, проливающий свет на одну загадок жизни нашего легендарного маршала", - сказал Дмитрий Яцевич. По его словам, есть достаточно много материалов с уникальными данными, которые неизвестны большому числу людей.

Свое мнение высказала и правнучка маршала Ариадна Рокоссовская. Она обратила внимание, что это единственный документ, который не упоминал именитый предок. Вероятно, родители ее прадеда познакомились и жили в белорусском местечке.

"Это революционное сообщение для нас. Нужно ехать в Телеханы, смотреть там записи за те годы", - заявила родственница.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые биографические данные маршала Победы не были точными - на минувшей неделе была найдена архивная запись о том, что он родился на территории Беларуси.
 
Новости дня
Новости общества
 
Иск против Лукашенко в Германии. СМИ рассказали две истории пострадавших от насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by