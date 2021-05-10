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Героические сестра, братья и их жены. Кто такие Свечкины, чьим именем названа улица в Витебске
10.05.2021 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске есть улица Свечкиных. Уверены, что многие горожане не знают, где это и в честь кого она названа. Рассказываем.
Улица Свечкиных находится в районе улицы Лазо: в бывшем Стадионном поселке — между улицами 4-й и 6-й Стадионными. Названа она в честь целой семьи, участников Витебского подполья в годы войны — Марфы, Ивана, Анатолия, Ольги, Александры Свечкиных.
Подпольную группу в сентябре 1942 года создала Марфа Свечкина (Блохина). Муж 37-летней женщины, офицер, воевал на фронте, у нее на руках были двое малолетних детей.
В группу входили шесть человек: Марфа, ее младшие братья — 35-летний Иван и 31-летний Анатолий, их жены Ольга и Александра, а также подруга Марфы Надежда Воронова.
Подпольщики собирались по нескольким адресам — в бывшем поселке Стадионный, а также в доме № 11 на улице Пугачева в тогдашнем поселке Кочерги — это неподалеку от Стадионного. Он принадлежал Анатолию Свечкину. Здесь хранили медикаменты, взрывчатку, мины, ночевали партизанские разведчики и связные. После ареста группы в этом доме нашли 25 кг тола.
До наших дней дом на Пугачева не сохранился: его
Группа Свечкиной поддерживала связь с другими витебскими подпольщиками — в частности, с группой Александра Белохвостикова, и партизанской бригадой имени Алексея Данукалова («Алексея»).
Известно, что Марфа сама
Литературу от партизан в группу приносила 16-летняя Евгения Колобанова.
Медикаменты для бригады «Алексея» в дом Свечкиных доставляли хирург Родион Махнов (сын витебского великана
Группа действовала чуть более года. 12 ноября 1943-го Марфу, ее братьев Ивана и Анатолия, врача Прудникова немцы арестовали. Их пытали, а 16 ноября расстреляли.
В 1968 году улицу 5-ю Стадионную, на которой жили Свечкины, назвали в их честь. На доме № 1 установили мемориальную доску.
Все шестеро членов группы Марфы Свечкиной
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В Витебске есть улица Свечкиных. Уверены, что многие горожане не знают, где это и в честь кого она названа. Рассказываем.
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