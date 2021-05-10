Героические сестра, братья и их жены. Кто такие Свечкины, чьим именем названа улица в Витебске

Источник материала: Tut.by

В Витебске есть улица Свечкиных. Уверены, что многие горожане не знают, где это и в честь кого она названа. Рассказываем.



Улица Свечкиных. Фото: «Витебская энциклопедия»

Улица Свечкиных находится в районе улицы Лазо: в бывшем Стадионном поселке — между улицами 4-й и 6-й Стадионными. Названа она в честь целой семьи, участников Витебского подполья в годы войны — Марфы, Ивана, Анатолия, Ольги, Александры Свечкиных.

Подпольную группу в сентябре 1942 года создала Марфа Свечкина (Блохина). Муж 37-летней женщины, офицер, воевал на фронте, у нее на руках были двое малолетних детей.

В группу входили шесть человек: Марфа, ее младшие братья — 35-летний Иван и 31-летний Анатолий, их жены Ольга и Александра, а также подруга Марфы Надежда Воронова.

Подпольщики собирались по нескольким адресам — в бывшем поселке Стадионный, а также в доме № 11 на улице Пугачева в тогдашнем поселке Кочерги — это неподалеку от Стадионного. Он принадлежал Анатолию Свечкину. Здесь хранили медикаменты, взрывчатку, мины, ночевали партизанские разведчики и связные. После ареста группы в этом доме нашли 25 кг тола.

До наших дней дом на Пугачева не сохранился: его снесли в 2000-х при реконструкции бывшего стадиона «Динамо».



В 1968 году на доме № 1 на бывшей улице 5-й Стадионной (теперь Свечкиных) установили мемориальную доску. На этой улице жила семья подпольщиков. Фото: «Витебская энциклопедия»

Группа Свечкиной поддерживала связь с другими витебскими подпольщиками — в частности, с группой Александра Белохвостикова, и партизанской бригадой имени Алексея Данукалова («Алексея»).

Известно, что Марфа сама ходила из Витебска в партизанскую бригаду «Алексея», доставляла туда медикаменты и разведданные, а в город приносила мины, взрывчатку.

Литературу от партизан в группу приносила 16-летняя Евгения Колобанова.

Медикаменты для бригады «Алексея» в дом Свечкиных доставляли хирург Родион Махнов (сын витебского великана Федора Махнова , который считается самым высоким человеком на земле) и врач Прудников.

Группа действовала чуть более года. 12 ноября 1943-го Марфу, ее братьев Ивана и Анатолия, врача Прудникова немцы арестовали. Их пытали, а 16 ноября расстреляли.

В 1968 году улицу 5-ю Стадионную, на которой жили Свечкины, назвали в их честь. На доме № 1 установили мемориальную доску.

Все шестеро членов группы Марфы Свечкиной награждены медалью «За отвагу».

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