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Масштабно отметили 76-ю годовщину Великой Победы и День Государственного герба и Государственного флага в регионах
10.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Бресте праздничный день начался с чествования государственного герба и государственного флага Республики Беларусь. По центральным улицам города огромный флаг пронесли в Брестскую крепость. В многотысячной колонне прошли участники акции "Беларусь помнит". Военнослужащие Брестского гарнизона в знак глубокой благодарности и уважения к подвигу освободителей преклонили колено. А в завершение митинга национальный флаг Беларуси подняли в небо над Брестской крепостью.
Открылся в Могилеве и первый в стране магазин госсимволики. Настоящий исторический центр. Здесь не только сувениры, открытки, гербы областей, справочники. По сути, ликбез по символике и ее неслучайной расцветке.
Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова:
Красный цвет - это цвет хоругвий князей полоцких, великих князей литовских, под которыми наши предки защищали нашу родину в те далекие времена. И, конечно же, самый древний символ, который присутствует в нашем флаге, это орнамент. Белорусскому орнаменту несколько тысяч лет. И аналогов такого использования орнаментов на государственном флаге нет.
Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
Спустя 76 лет на нашей земле мир и покой. И этот мир завоевало сначала наше поколение. А спустя несколько десятилетий охраняют и строят новую жизнь наши дети, внуки и правнуки. Как нам не радоваться.В Гомеле самым ярким событием дня стало торжественное шествие по главной улице города. Кульминационной точкой стала площадка у Вечного огня и братского захоронения советских солдат. В честь героев Победы здесь цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов.
Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны:
Город был разрушен до основания, все было закопченное, центр был полностью разбит. А сейчас город вообще не узнать. Город-красавец. Самый лучший в Беларуси и, наверно, и в мире.
Также жители Гомеля стали участниками исторического феста и увидели реконструкцию военного времени. На площади Государственного флага развернули концертную площадку под открытым небом. На сцене лучшие творческие коллективы города.
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Масштабно отметили 76-ю годовщину Великой Победы и День Государственного герба и Государственного флага в регионах
В Бресте праздничный день начался с чествования государственного герба и государственного флага Республики Беларусь. По центральным улицам города огромный флаг...
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