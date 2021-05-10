ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Масштабно отметили 76-ю годовщину Великой Победы и День Государственного герба и Государственного флага в регионах

10.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Бресте праздничный день начался с чествования государственного герба и государственного флага Республики Беларусь. По центральным улицам города огромный флаг пронесли в Брестскую крепость. В многотысячной колонне прошли участники акции "Беларусь помнит". Военнослужащие Брестского гарнизона в знак глубокой благодарности и уважения к подвигу освободителей преклонили колено. А в завершение митинга национальный флаг Беларуси подняли в небо над Брестской крепостью.

В Витебске праздничное шествие соединило площадь Ленина и площадь Победы. Во главе колонны знамя Победы и государственный флаг Беларуси. В торжественном шествии ветераны, молодежь, представители трудовых коллективов. У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков состоялся митинг, к Вечному огню легли цветы.

Могилев присоединился к празднованию Дня Победы митингом на площади Славы, где увековечены боевой подвиг героев Великой Отечественной, завоевавших свободу и независимость страны, трудовой - по восстановлению в послевоенные годы городов и поселков. Сотни человек пришли поклониться памяти павших, возложить цветы у Вечного огня и сказать особые слова благодарности ветеранам.

Открылся в Могилеве и первый в стране магазин госсимволики. Настоящий исторический центр. Здесь не только сувениры, открытки, гербы областей, справочники. По сути, ликбез по символике и ее неслучайной расцветке.

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова:

Красный цвет - это цвет хоругвий князей полоцких, великих князей литовских, под которыми наши предки защищали нашу родину в те далекие времена. И, конечно же, самый древний символ, который присутствует в нашем флаге, это орнамент. Белорусскому орнаменту несколько тысяч лет. И аналогов такого использования орнаментов на государственном флаге нет.


В Гродно по традиции праздничные мероприятия прошли на Кургане Славы. Сотни людей разных профессий и возрастов приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к мемориалу воинам освободителям. Здесь же, у подножья Кургана, развернулись и народные гулянья "Привал Победы". Работали полевая кухня, медсанчасть, были представлены образцы военной техники.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

Спустя 76 лет на нашей земле мир и покой. И этот мир завоевало сначала наше поколение. А спустя несколько десятилетий охраняют и строят новую жизнь наши дети, внуки и правнуки. Как нам не радоваться.

В Гомеле самым ярким событием дня стало торжественное шествие по главной улице города. Кульминационной точкой стала площадка у Вечного огня и братского захоронения советских солдат. В честь героев Победы здесь цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов.

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны: 

Город был разрушен до основания, все было закопченное, центр был полностью разбит. А сейчас город вообще не узнать. Город-красавец. Самый лучший в Беларуси и, наверно, и в мире.

Также жители Гомеля стали участниками исторического феста и увидели реконструкцию военного времени. На площади Государственного флага развернули концертную площадку под открытым небом. На сцене лучшие творческие коллективы города.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте праздничный день начался с чествования государственного герба и государственного флага Республики Беларусь. По центральным улицам города огромный флаг...
 
Новости дня
Новости общества
 
Иск против Лукашенко в Германии. СМИ рассказали две истории пострадавших от насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by