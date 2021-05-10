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У монумента Победы состоялся торжественный гала-концерт в честь бессмертного подвига народа
10.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кульминация всебелорусского празднования состоялась у символа стойкости и самоотверженности белорусского народа.
"Подвиг народа бессмертен". Правда, в которой убеждать не нужно, констатируется с крыш домов проспекта Независимости с 80-х. Накануне стала не просто фоном для сцены, такой же красной лентой прошла сквозь весь гала-концерт.
Не только пересказать ход войны, дотронуться до подвига каждого белоруса. Да, нацию объединила война. Но куда большее мужество объединиться самим вопреки боли, горю и смерти близких. Несмотря на вероисповедание, профессию и принципы, стали единой силой и победили. О героических историях белорусов, ставших вместе против врага, полуторачасовое шоу.
Конечно, каждому подвигу своя песня. Победа прозвучала не только символичными "Эх, дороги" и "Давай закурим". Белорусские артисты не устают писать и петь о войне новое. Видение того страшного времени или призыв помнить в премьерах.
Больше всего оваций самой старшей участнице концерта. Полине Алексеевне Кацубе 89. Ее лихо отплясанное "Яблочко" - далеко не единственное достижение. Зрители
За концертом прямо у монумента Победы наблюдали тысячи зрителей.
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Кульминация всебелорусского празднования состоялась у символа стойкости и самоотверженности белорусского народа. У монумента Победы прозвучали песни,...
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