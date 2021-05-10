У монумента Победы состоялся торжественный гала-концерт в честь бессмертного подвига народа

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Кульминация всебелорусского празднования состоялась у символа стойкости и самоотверженности белорусского народа.



У монумента Победы прозвучали песни, которые до сих пор не оставляют равнодушным, и истории подвига тех, кто первым вышел в бой, заслонив собой Родину, спасал, до последнего стоял у заводских станков и поддерживал дух солдат. Гала-концерт буквально о "бессмертном подвиге народа".



Эмоции артистов и зрителей, песни победы и премьеры в репортаже Лидии Заблоцкой.



"Подвиг народа бессмертен". Правда, в которой убеждать не нужно, констатируется с крыш домов проспекта Независимости с 80-х. Накануне стала не просто фоном для сцены, такой же красной лентой прошла сквозь весь гала-концерт.

Не только пересказать ход войны, дотронуться до подвига каждого белоруса. Да, нацию объединила война. Но куда большее мужество объединиться самим вопреки боли, горю и смерти близких. Несмотря на вероисповедание, профессию и принципы, стали единой силой и победили. О героических историях белорусов, ставших вместе против врага, полуторачасовое шоу.



Вместо традиционной площадки у монумента Победы многоуровневый сценический комплекс. Площадь впервые оживает под десятками софитов, игрой света и спецэффектами. А вот эти экраны (их десять по периметру) - перекидной календарь страшных 40-х. На них военная хроника и ожившие фотографии. Архиву придали динамику с помощью анимации.

Конечно, каждому подвигу своя песня. Победа прозвучала не только символичными "Эх, дороги" и "Давай закурим". Белорусские артисты не устают писать и петь о войне новое. Видение того страшного времени или призыв помнить в премьерах.

Больше всего оваций самой старшей участнице концерта. Полине Алексеевне Кацубе 89. Ее лихо отплясанное "Яблочко" - далеко не единственное достижение. Зрители "Беларусь 1" узнают по проекту "Я могу". Сибирячке, которая уже полвека живет в Минске, аплодировал Кобзон, личную переписку с ней вела Бабкина, а Жириновский поздравлял с днем рождения.



За концертом прямо у монумента Победы наблюдали тысячи зрителей.



Безусловно, кульминации бы не достигли без гимна Победы. Праздник со слезами на глазах. Сотни людей не могут сдержать эмоций когда они поют гимн, радостно, искренне во время салюта поздравляют друг друга с наступившей победой.



