Как обустроить теплицу на даче

Источник материала: Sputnik Беларусь

Директор РУП "Институт овощеводства" Андрей Чайковский рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о самых популярных типах дачных теплиц и правилах их установки.

Выбор места для теплицы

Специалист рассказывает, что под теплицы выбирают ровный участок, защищенный от холодных ветров и хорошо освещаемый в течение дня. Желательно, чтобы грунтовые воды залегали не ближе 1,5 м от поверхности почвы. Иначе грунт в теплице придется приподнимать (досыпать). На этом участке также не должна застаиваться дождевая вода.

"Двускатные теплицы, похожие на домик, для равномерного освещения растений располагают коньком с севера на юг, односкатные – на южную сторону. С целью уменьшения трения и порчи пленки элементы конструкции предварительно обматывают старой пленкой или тканью", - поясняет Андрей Чайковский.

Подготовка грунта для парника

Важное тщательно подготовить грунт в теплице. Эксперт полагает, что его толщина должна быть не менее 25 см.

Для приготовления грунта необходимо взять одну часть дерновой земли или плодородной полевой, по одной части перегноя и торфа. Вместо торфа лучше вносить опилки, резаную солому, кору. Эти рыхлящие материалы значительно улучшают воздушный и водный баланс в корнеобитаемой среде, обеспечивают хорошие условия для снабжения растений питательными элементами.

© Sputnik / Виталий Белоусов Толщина грунта должна быть не менее 25 сантиметров

"Внесение опилок из-за активизации жизнедеятельности микроорганизмов может привести к азотному голоданию растений. Чтобы предупредить эту проблему следует предварительно смешать 1 куб. м опилок с 1 кг аммиачной селитры. Если грунт в теплице тяжелый, глинистый, то дополнительно вносят до 30% песка", - советует Чайковский.

Теплицы из стекла и поликарбоната

Овощеводы все чаще стали строить теплицы на фундаменте с постоянным остеклением либо из поликарбоната.

В таких сооружениях должны быть обязательно предусмотрены форточки для сквозного проветривания. Для герметизации и укрепления стекла следует применять замазку или не застывающую мастику. Металлические и деревянные конструкции нужно окрасить в светлые тона.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова В теплице должно быть достаточно света - и обязательно вентиляции

"Есть у постоянных остекленных теплиц и недостатки – необходимость замены грунта через 3-4 года и строгое соблюдение севооборота (чередование культур). В Европе, а также у некоторых отечественных овощеводов хорошо зарекомендовали себя теплицы, у которых стены состоят из остекленных рам, а крыша – из пленки", - отмечает Андрей Чайковский.

Пристенные теплицы

Некоторым дачникам удается выращивать прекрасный урожай в пристенных односкатных теплицах (остекленных и пленочных). По словам специалиста, такая теплица требует значительно меньше материалов и времени на строительство, чем обычная. Ее устанавливают с южной стороны дома около стены. В ней должны быть обязательно предусмотрены форточки для проветривания.

Гораздо меньше расходов потребуется для того, чтобы установить временный пленочный каркас. Чаще всего для этого используют проволоку сечением 3-5 мм или полиэтиленовые трубки в виде дуг. Для того, чтобы пленка не провисала, по вершинам дуг и с боков натягивают и закрепляют шпагат.

"Для большей устойчивости каркаса с обоих торцов вбивают колья - у поверхности почвы к ним привязывают шпагат. Затем каркас накрывают пленкой, шириной 1,2-1,5 м, по краям пленку присыпают землей. Такие временные укрытия позволяют на две-три недели раньше начать посадку рассады, соответственно, и раньше получить урожай томата. При наступлении устойчивой теплой погоды и ночной температуры более 15 градусов С ( примерно в начале июня) укрытия снимают", - заключает Андрей Чайковский.

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