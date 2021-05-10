ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь

10.05.2021 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Самолет иракской авиакомпании FlyBaghdad выполнил в понедельник первый рейс в Минск, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта.

Борт прилетел в 13:25, первых пассажиров встретило руководство минского аэропорта. А первому зарегистрировавшемуся на обратный рейса вручили корпоративные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в VIP-зале аэровокзала.

Напомним, рейсы по маршруту Багдад-Минск-Багдад будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Лететь четыре с половиной часа: отправление из иракской столицы – в 9:05, прибытие в Минск – в 13:30. Обратный вылет запланирован на 15:30, прибытие в Багдад – в 19:40.

Fly Baghdad Airline была основана в июле 2014 года. В основном выполняет полеты в страны Ближнего Востока. Имеет четыре самолета - два Boeing 737-700, один Boeing 737-800 и один Bombardier CRJ-200. Авиапарк компании один из самых молодых в мире, средний возраст судов составляет шесть лет.

Из Ирака в Беларусь и обратно до этого летали "Иракские авиалинии", они предлагают рейсы по понедельникам и пятницам. Напомним, что в начале 2021 года рейс этой авиакомпании, летевший из Багдада в Минск, не смог приземлиться в столичном аэропорту из-за сложных погодных условий.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейсы между столицами будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам на воздушных судах Boeing 737-800.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как обустроить теплицу на даче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by