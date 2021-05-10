Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Самолет иракской авиакомпании FlyBaghdad выполнил в понедельник первый рейс в Минск, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта.

Борт прилетел в 13:25, первых пассажиров встретило руководство минского аэропорта. А первому зарегистрировавшемуся на обратный рейса вручили корпоративные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в VIP-зале аэровокзала.

Напомним, рейсы по маршруту Багдад-Минск-Багдад будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Лететь четыре с половиной часа: отправление из иракской столицы – в 9:05, прибытие в Минск – в 13:30. Обратный вылет запланирован на 15:30, прибытие в Багдад – в 19:40.

Fly Baghdad Airline была основана в июле 2014 года. В основном выполняет полеты в страны Ближнего Востока. Имеет четыре самолета - два Boeing 737-700, один Boeing 737-800 и один Bombardier CRJ-200. Авиапарк компании один из самых молодых в мире, средний возраст судов составляет шесть лет.

Из Ирака в Беларусь и обратно до этого летали "Иракские авиалинии", они предлагают рейсы по понедельникам и пятницам. Напомним, что в начале 2021 года рейс этой авиакомпании, летевший из Багдада в Минск, не смог приземлиться в столичном аэропорту из-за сложных погодных условий.

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