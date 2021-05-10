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Празднование Дня Победы в Беларуси сопровождалось задержаниями

10.05.2021 15:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

9 мая по всей территории Беларуси происходили задержания активистов, журналистов и блогеров. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Вчера в белорусской столице на площади Победы была задержана активистка Галина Лагатская. По какой причине произошел арест – неизвестно, однако правозащитники полагают, что задержание является превентивным. Сообщается, что ее увезли в Первомайский РУВД.

Также на площади Победы в Минске задержана молодая пара, у которой при себе был букет гвоздик, перевязанный красно-белыми ленточками.

В Докшицах задержан человек с биноклем, стоявший в стороне от эпицентра празднования и наблюдавший за церемонией возложения цветов.

На площади Победы в Витебске задержали активистку Ангелину Туровец и Руслана Яневича.

В Бобруйске задержан журналист Владимир Репик, которого обвиняют в пропаганде нацистской символики. По словам Репика, причина ареста – короткий ролик на его странице в соцсетях, где бьют человека с нацистской символикой.

Задержание журналиста производил участковый, который разрешил ему взять с собой средства гигиены, одежду, лекарства и продукты питания.

Как рассказал сам Репик, в его квартире обыск не производился, а суд состоится 10 мая. 

В Гомеле во время празднования Дня Победы был задержан блогер Юрий Ганцевич, который вел стрим. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Напомним, 6 мая МВД сообщило, что на празднике ведомство будет работать в усиленном режиме, а особое внимание собирались уделить использованию незарегистрированной символики.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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9 мая по всей территории Беларуси происходили задержания активистов, журналистов и блогеров. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».
 
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