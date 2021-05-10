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Бобруйскому журналисту, которого задержали 9 мая за пропаганду нацистской символики, дали штраф
10.05.2021 16:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске вышел на свободу местный журналист Владимир Репик, которого задержали 9 мая по административному делу о пропаганде нацистской символики. Суд признал его виновным и оштрафовал.
Суд над бобруйским журналистом Владимиром Репиком, которого
Как ранее рассказал сам журналист, причиной для начала административного процесса стало видео продолжительностью менее тридцати секунд, которое он разместил на своей странице в социальной сети несколько лет назад: на нем, по его словам, «несколько парней избивают нациста в майке со свастикой».
Владимир Репик — известный бобруйский журналист, специализирующийся на тематике шоу-бизнеса, постоянный участник фестивалей «Золотой шлягер» и «Славянский базар», автор десятков интервью со звездами российской и белорусской эстрады. В последние 3 года был фрилансером и подрабатывал ночным сторожем. Журналист не исключает, что поводом для повышенного внимания к его аккаунтам в соцсетях со стороны правоохранителей могли стать несколько записанных им видеообращений к Александру Лукашенко. В них он признается, что голосовал за него все 26 лет и просит помочь ему решить спорный вопрос с домом в деревне.
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По словам журналиста, административный процесс связан с видеороликом, который он разместил в соцсети несколько лет назад.
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