Бобруйскому журналисту, которого задержали 9 мая за пропаганду нацистской символики, дали штраф

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вышел на свободу местный журналист Владимир Репик, которого задержали 9 мая по административному делу о пропаганде нацистской символики. Суд признал его виновным и оштрафовал.



Фото: личный архив Владимира Репика

Суд над бобруйским журналистом Владимиром Репиком, которого задержали накануне, прошел 10 мая. Ему вменялось в вину совершение административного правонарушения, подпадающего под статью 19.10 КоАП, в которой говорится о пропаганде или публичном демонстрировании, изготовлении, распространении нацистской символики или атрибутики. В итоге Владимир Репик был признан виновным и получил штраф в размере 10 базовых величин (290 рублей).

Как ранее рассказал сам журналист, причиной для начала административного процесса стало видео продолжительностью менее тридцати секунд, которое он разместил на своей странице в социальной сети несколько лет назад: на нем, по его словам, «несколько парней избивают нациста в майке со свастикой».

Владимир Репик — известный бобруйский журналист, специализирующийся на тематике шоу-бизнеса, постоянный участник фестивалей «Золотой шлягер» и «Славянский базар», автор десятков интервью со звездами российской и белорусской эстрады. В последние 3 года был фрилансером и подрабатывал ночным сторожем. Журналист не исключает, что поводом для повышенного внимания к его аккаунтам в соцсетях со стороны правоохранителей могли стать несколько записанных им видеообращений к Александру Лукашенко. В них он признается, что голосовал за него все 26 лет и просит помочь ему решить спорный вопрос с домом в деревне.