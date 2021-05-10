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Состояние 12-летнего Ромы по-прежнему тяжелое

10.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не остался равнодушным - 12-летний Рома Коготовский, который на руках вынес из пылающего дома своего младшего брата и получил ожоги более 60 % тела.

По информации медиков, состояние ребенка по-прежнему тяжелое, но наблюдается небольшая положительная динамика. Мальчик находится в специальной флюидизирующей противоожоговой кровати "Клинитрон", он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, находится в сознании, реагирует на обращение к нему по имени. Уже выполнено три оперативных вмешательства на пораженных участках тела, операции будут проводиться с интервалом 2-3 дня. Применяются все самые современные методы лечения. На данный момент организм ребенка справляется. Врачи делают все возможное, чтобы Рома пошел на поправку.

 
 
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Не остался равнодушным - 12-летний Рома Коготовский, который на руках вынес из пылающего дома своего младшего брата и получил ожоги более 60 % тела. По информации...
 
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