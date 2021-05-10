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В Борисовском районе на полигоне МЧС подвели итоги республиканского конкурса среди студентов

10.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Преодоление полосы препятствий, тропа выживания, работа в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. На полигоне МЧС в Борисовском районе подвели итоги республиканского конкурса среди студентов. Подготовка к нему шла около месяца. Испытания проходили всю неделю. 9 команд со всех уголков страны на это время окунулись в будни спасателей. Ребятам необходимо было ликвидировать дорожно-транспортное происшествие и транспортировать пострадавшего, оказать медицинскую помощь, пройти испытание водой и поработать на пожаре.

Александр Санников, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова: 

Многие из наших ребят и из других университетов хотят связать свою жизнь с МЧС. Также это и для себя интересно. Я многого не знал до того, как начал заниматься этим, многие ребята не знали, как нужно тушить, как доставать людей из-под обвалов. Это очень интересно - жизнь спасателя. Ты понимаешь, что сам можешь спасти человека, даже тут на медицине. Теперь я знаю намного больше. В какой-то чрезвычайной ситуации смогу помочь человеку, он будет спасен.

В Борисовском районе на полигоне МЧС подвели итоги республиканского конкурса среди студентов


Вадим Синявский, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Цели основные достигнуты. Люди пообщались, поучаствовали в соревнованиях, получили в ходе выполнения конкурсных заданий еще и знания, как себя вести. Безусловно, они будут передавать в свои коллективы, будут общаться между собой. А самое главное, они будут понимать и видеть, как развивается наша страна, что делает для них государство, МЧС, Министерство образования

Отмечается, что во время подготовки студенты изучают, как выйти из любой чрезвычайной ситуации, либо как себя вести, чтобы в нее не попасть. По сути, организаторы конкурса популяризируют профессию спасателя, а также учат основам этого ремесла. А еще не быть равнодушными, когда кто-то попал в беду.

 
 
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Преодоление полосы препятствий, тропа выживания, работа в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. На полигоне МЧС в Борисовском районе подвели итоги...
 
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