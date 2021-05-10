Проекцию государственного флага на Кургане Славы организовали 9 Мая

Источник материала: БT

Огни победы этой ночью раскрасили и символ героизма белорусского народа. Курган славы - место сакральное для каждого из нас - украсил национальный колорит. В День герба и флага, в День Победы монумент впервые на всю ночь засиял государственной расцветкой. Это событие стало настоящим украшением большого марафона победы, который прошел накануне по всей стране. Зрелище действительно впечатляет.

Проекцию государственного флага на Кургане Славы можно было наблюдать с 10 вечера до 6 утра.