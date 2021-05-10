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Николай Щекин: Декрет Президента - тактико-стратегический метод по сохранению Беларуси
10.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНиколай Щекин, кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН:
Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" Президента Беларуси востребован и продиктован историческими условиями развития и сохранения страны в принципиально новых сложившихся геополитических обстоятельствах. Они таковы, что планомерно и поэтапно США и коллективным Западом запущен процесс разрушения стран, отстаивающих свои национальные интересы и проводящих независимую политику. Ими уже отработана методика государственного терроризма, которую пытались применить в нашей стране. Поэтому вполне логично, когда власть предпринимает все законные усилия и шаги по сохранению стабильности и мира.
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Николай Щекин, кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН: Декрет "О защите суверенитета и...
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