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Лук-севок - как выбрать и правильно хранить до посадки в грунт

10.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не откладывайте покупку лука-севка на последний момент. Чтобы сохранить лук до посадки и получить замечательный результат, лучше всего покупать лук зимой. Как правило, он появляется в феврале. Он крупный, красивый. 

Выбирайте луковички покрупнее. Из хороших экземпляров и головки вырастут большие. Главное, до посадки не храните семена в полиэтиленовых пакетах.


Как хранить лук-севок дома


Хранить лук-севок лучше всего дома под батареей отопления. Периодически переворачивайте его. Лук должен в течение 2-3 недель хорошенько просохнуть. После этого необходимо ссыпать его в коробку из-под обуви либо в бумажный пакет. Храните его при комнатной температуре. Не храните лук-севок на балконе или в холодильнике, потому что там он начнет прорастать. 

Воспользуйтесь этими советами  и порадуйтесь хорошим урожаям.  

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Не откладывайте покупку лука-севка на последний момент. Чтобы сохранить лук до посадки и получить замечательный результат, лучше всего покупать лук зимой. Как...
 
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