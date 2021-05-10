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Великая Отечественная война увековечена в произведениях художественной литературы
10.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Увековечена память о Великой Отечественной войне и в строках. Золотой фонд литературных произведений представляет выставка в Национальной библиотеке Беларуси. Работы писателей-фронтовиков и тех, кто творил в годы войны: Якуба Коласа, Кузьмы Чорного, Михаила Лынькова, Ивана Шамякина, Мележа и Василя Быкова в разных жанрах.
Один из интересных экспонатов - общий сборник поэзии 1949 года издания с автографами известных литераторов. Архивные документы 40-х отражают литературно-художественную жизнь партизан и подпольщиков.
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Увековечена память о Великой Отечественной войне и в строках. Золотой фонд литературных произведений представляет выставка в Национальной библиотеке Беларуси....
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