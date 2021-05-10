Источник материала: БT

9 мая 1945, безусловно, был самым счастливым и великим днем в жизни советских людей. Эмоции в тот долгожданный для всех победный день трудно передать. Люди ликовали и с надеждой смотрели в будущее.



А в архиве Белорусского телеграфного агентства сохранились яркие кадры возвращения воинов на родину, праздничные салюты и долгожданные встречи с семьей.



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