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О Дне Победы глазами фотографов того времени в нашем проекте "Объективно"
10.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
9 мая 1945, безусловно, был самым счастливым и великим днем в жизни советских людей. Эмоции в тот долгожданный для всех победный день трудно передать. Люди ликовали и с надеждой смотрели в будущее.
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9 мая 1945, безусловно, был самым счастливым и великим днем в жизни советских людей. Эмоции в тот долгожданный для всех победный день трудно передать. Люди ликовали и с...
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