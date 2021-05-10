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На Радуницу в Минске пустят дополнительный транспорт
10.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Работает в усиленном режиме и общественный транспорт столицы. На все городские кладбища организованы дополнительные маршруты. Продлен и режим работы кладбищ: в частности, 11 мая вплоть до 20:00, в другие дни до 18:00.
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Работает в усиленном режиме и общественный транспорт столицы. На все городские кладбища организованы дополнительные маршруты. Продлен и режим работы кладбищ: в...
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