На Радуницу ГАИ меняет маршруты движения

Источник материала: БT

В эти большие выходные Госавтоинспекция работает в усиленном режиме.

В Радуницу силы будут направлены на безопасность дорожного движения в местах захоронения. Чтобы добраться на кладбище без пробок и заторов, ежегодно ГАИ меняет маршруты движения. На Северное кладбище заезд будет осуществляться во вторые ворота. С МКАД свернуть на погост можно будет из Куропат и Мядельской трассы Р58.

Выезд на МКАД будет в районе Куропат и Долгиновского тракта.

На Западное кладбище из Минска будет организован заезд с Гродненской трассы, а также с автодороги МКАД - Городище - Старое село. С нее же будет осуществляться и выезд через деревню Озеро.







Подъезд к Михановичскому кладбищу будет традиционным: по дороге Новый двор - Михановичи. А выезд через Асеевку, Самохваловичи и Слуцкую трассу. Здесь личный транспорт будет размещен на обочинах прилегающих проездов, так как количество стояночных мест ограничено.







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