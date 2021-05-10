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Беларусь душевно и масштабно отметила 9 Мая

10.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Великий праздник нашей Победы. Это одна из духовных составляющих нации. Церемония возложения венков и чествование государственного герба и флага по своей эмоциональности, несомненно, стали ключевыми событиями праздника, когда каждый смог ощутить и понять, что мы, белорусы, единый народ. Мы - потомки тех, кто погибал, защищая родные края. Об этом важно помнить всегда, но особенно сейчас, чтобы жить в мире и согласии. Накануне Президент неоднократно подчеркнет: мы не сдадимся, не отдадимся в руки тех, кто желает Беларуси зла. Почему день 9 Мая для нас стал не просто важным праздником, а чем-то намного большим, разбирался Алексей Волков.

Стук, который глухим эхом отдается в сердце каждого белоруса. Минута молчания в память о тех, кто прикоснулся к вечности, отдав жизни за свою Родину. Пожалуй, важнее и сакральнее праздника, чем этот, не придумать. 9 Мая - это когда мы все вместе, 9 Мая - это когда мы помним и говорим сами себе: "Не забудем, не отдадим и не предадим нашу Победу". 


Возложение цветов, благодарность ветеранам и искренние слезы на глазах - и все это под сенью обелиска Победы. Это монумент-напоминание не просто о подвиге народа, а о сплоченной нации, которая прогнала захватчика со своих земель, чтобы обрести свободу и независимость, которую и сегодня необходимо отстаивать.

К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше - время не щадит никого. Но их память, истории, даже где-то предупреждения направлены к внукам и правнукам.

9 Мая - уникальный праздник. Это не просто массовые гуляния в городе и чествование ветеранов, это своеобразный душевный и моральный Рубикон - сила в правде и единстве. Ведь в Беларуси каждая семья потеряла во время Великой Отечественной войны родных и любимых. В наши нити ДНК те страшные события вплетены алым цветом. 

Журналисты очень любят символизм, он придает мероприятию еще больше атмосферы и глубины.  День Победы на этот раз был и Днем Государственного герба и флага. В одной дате сошлись прошлое и настоящее нации, чтобы громко заявить: от каждого белоруса зависит будущее страны.  

Историческая память, единство людей и желание созидать на своей земле, никуда и ни к кому не лезть - без пяти минут национальная идея Беларуси. В мире все чаще слышны крики националистов - базиса того самого нацизма, который на удивление во многих странах дает новые ростки. И вот уже СССР виноват в начале Великой Отечественной войны - любимая тема западных историков. Молчать - значит соглашаться с порой вопиющими и бесчеловечными подтасовками истории. 

Беларусь душевно и масштабно отметила 9 Мая

Так уж устроена психология человека - видеть только то, что хочется. И кто бы мог подумать, что в XXI веке снова будет разговор о том, что война не пережиток истории. Это то, что может произойти везде, в любой точке мира. Помнить и не допустить - это способен сделать каждый белорус. Не ради кого-то, а для себя, родных и близких, которые вот уже 76 лет слушают тишину, чтобы мы могли жить. 

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Великий праздник нашей Победы. Это одна из духовных составляющих нации. Церемония возложения венков и чествование государственного герба и флага по своей...
 
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