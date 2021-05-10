Туроператоры в этом сезоне предлагают белорусам новые виды туристических услуг

Источник материала: БT

Погода за окном начинает все больше радовать. Многие уже планируют свои отпуска.

Приближается новый туристический сезон. Однако пандемия и закрытые границы не позволяют, как говорится, разогнаться. Эксперты отмечают, что мода на пляжный отпуск вынужденно уходит, уступая место туризму впечатлений. А нам есть что предложить. Многие операторы сделали ставку на развитие внутреннего туризма. Это и наблюдение за дикими животными, и сплавы и походы, и изучение старинных ремесел и новых видов деятельности.



Что еще готовы предложить белорусам в новом сезоне - узнала Ольга Масловская.



В усадьбе "На опушке" в Браславе через несколько дней ждут первых в этом сезоне гостей. Приедут участники велобегомарафона "Тропа викингов". Дистанция прямо за усадьбой. Хозяева - любители активного образа жизни. Зимой для гостей лыжню прокладывают - есть свой "Буран", а летом предлагают велопрогулки.



Браславский район – лидер по количеству агроусадеб в Витебской области. Здесь их более трехсот, и это половина от общего числа в регионе. Музей кота, уникальное собрание книжных закладок, семейная ферма - все это результат частной инициативы. Здесь знают: туристы едут за впечатлениями.



Новинка же этого сезона - обучение яхтингу за несколько дней. На озере Дривяты готовят к спуску новые парусные лодки. С туристами будут заниматься квалифицированные инструкторы.









Каждое лето Браславские озера в топе туристических направлений. Правда, прошлый год заставил понервничать работников отрасли: поток зарубежных гостей уменьшился в разы, но во столько же выросла доля белорусских туристов. Популярностью пользуется и отдых на стоянках. Некоторые кемпинги уже забронированы на весь летний период.



На территории Национального парка "Браславские озера" более 70 водоемов. Они - результат таяния ледника. Глыба льда оставила и интересный холмистый рельеф. Гора Маяк обязательна для посещения.



Гора Маяк - одна из самых высоких точек на карте Браславского района. 174 метра над уровнем моря и 45 относительно расположенных у подножия озер. К новому туристическому сезону здесь построили смотровую башню. С высоты четырехэтажного дома открывается вид на уникальные ландшафты белорусского Поозерья.



Этим летом в национальном парке туристам также предложат сафари-тур по территории, населенной благородными оленями, зубрами и ланями. А любители фотоохоты смогут воспользоваться вышками для наблюдения за дикими животными.



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