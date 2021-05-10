Источник материала: БT

Приехали десятки спортсменов-любителей. Самому младшему участнику 5 лет. Протяженность маршрута - 13 км. Привал устроили на Царской поляне. Из национального парка репортаж Марии Тройнич.

В Беларуси продолжают праздновать Великую Победу. Торжества проходят и в заповедных уголках нашей страны: в Беловежской пуще в часть праздника устроили большой велопробег. Экологический маршрут проложили по древнему лесу.



Велосипеды взрослые, детские, с креслами и даже с прицепами - колонна растянулась на несколько километров. Некоторые участники пробега даже до самой Беловежской пущи решились добираться на двухколесном транспорте.



В глухих Беловежских лесах проходили кровопролитные бои. В первые часы Великой Отечественной удар на себя приняли военнослужащие пограничной заставы. Почти все погибли. Память красноармейцев почтили минутой молчания.



Марина Манак, участница велопробега:



День Победы - это знаковая дата. Надо помнить и прививать патриотизм детям. Мы арендовали два велосипеда с детскими креслами, потому что детям дистанцию проехать пока тяжело будет физически.



Протяженность маршрута - 13 км



По дороге велосипедистов ждали встречи со сказочными героями и квесты. А привал устроили на Царской поляне - в месте, где останавливался на отдых император Николай II. Сегодня здесь угощали солдатской кашей и традиционными пущанскими блинами с чаем.



В этом сезоне в нацпарке ожидают увеличение потока велотуристов. Для них подготовили больше двадцати экологических маршрутов.



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