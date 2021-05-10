Источник материала: БT

Новые возможности для туристов и бизнеса. Иракская авиакомпания Fly Baghdad начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Багдад - Минск. Сегодня в Национальном аэропорту состоялась торжественная встреча. Авиакомпания впервые пришла на белорусский рынок. В расписании пока два перелета в неделю - по понедельникам и четвергам - на самолетах Boeing 737-800. Ожидается, что спрос на билеты будет высоким. Только за прошлый год Беларусь посетили около 5 тысяч туристов из Ирака.

Авиакомпания Fly Baghdad в основном выполняет полеты в страны Ближнего Востока. Авиапарк является одним из самых современных, средний возраст воздушных судов - около 6 лет.



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