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Иракская авиакомпания Fly Baghdad начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Багдад - Минск

10.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые возможности для туристов и бизнеса. Иракская авиакомпания Fly Baghdad начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Багдад - Минск. Сегодня в Национальном аэропорту состоялась торжественная встреча. Авиакомпания впервые пришла на белорусский рынок. В расписании пока  два перелета в неделю - по понедельникам и четвергам - на самолетах Boeing 737-800. Ожидается, что спрос на билеты будет высоким. Только за прошлый год Беларусь посетили около 5 тысяч туристов из Ирака. 

Авиакомпания Fly Baghdad в основном выполняет полеты в страны Ближнего Востока. Авиапарк является одним из самых современных, средний возраст воздушных судов - около 6 лет.

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Теги: Минск
 
 
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Новые возможности для туристов и бизнеса. Иракская авиакомпания Fly Baghdad начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Багдад - Минск. Сегодня в Национальном...
 
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