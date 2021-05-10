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Сохранить независимость и обезопасить страну от хаоса - декрет Президента обсуждает экспертное сообщество

10.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Говоря о внутренней ситуации и защите нашей независимости, еще раз остановимся на главной мысли выступлений Президента на памятных торжествах 9 Мая: "Никому не позволим, не отдадим, даже не думайте!" Пришло то самое время, когда нам надо вновь объединиться и быть едиными! Быть одним фронтом, чтобы противостоять, чтобы нас не смогли сломить, чтобы устоять в этой новой войне XXI века и отстоять нашу страну. 


Экспертное сообщество продолжает обсуждать подписанный накануне Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя"

В целях сохранения полноценного функционирования системы государственной власти и обеспечения общественного порядка Президент подписал важнейший и стратегический документ. По нему предусматривается следующее: в случае гибели главы государства  вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии и иных насильственных действий все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Основным вопросом будет проведение выборов, решение о которых примет Совет безопасности с участием губернаторов. И главное в этом декрете - сохранение независимости и суверенитета нашей страны

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Говоря о внутренней ситуации и защите нашей независимости, еще раз остановимся на главной мысли выступлений Президента на памятных торжествах 9 Мая: "Никому не...
 
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