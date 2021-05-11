В Китае подвели итоги переписи населения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая - Sputnik. Итоги седьмой общенациональной переписи 2020 года сообщило во вторник государственное статистическое бюро КНР.

"Население материкового Китая по сравнению с 1,39 миллиарда человек по итогам седьмой национальной переписи 2010 года увеличилось на 72,05 миллиона человек, рост на 5,38%, среднегодовой темп роста составил 0,53%", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что население материкового Китая составило 1,41 миллиарда человек, кроме того в Гонконге проживают 7,47 миллиона человек, в Макао – 683,2 тысячи человек, Тайване – 23,56 миллиона.

По этническому составу 91,11%, или 1,29 миллиарда жителей страны – ханьцы, 125,47 тысячи человек, или 8,89% - нацменьшинства, по сравнению с итогами переписи 2020 года ханьское население страны увеличилось на 4,93%, нацменьшинств - на 10,26%.

В столице Китая Пекине проживают 21,9 миллиона человек, в Шанхае – 24,88 миллиона человек.

И это еще не пик

Темпы прироста численности населения Китая в будущем продолжат замедляться, однако пик еще не достигнут, заявил во вторник на пресс-конференции глава государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ.

Вместе с тем, указал он, на рост численности населения также влияют экономические и социальные факторы, такие как возрастная структура, взгляд людей на рождаемость, политика в сфере рождаемости, затраты, общественное здравоохранение и состояние здоровья.

"Население нашей страны достигнет своего максимума в будущем, но точное время еще не определено. Ожидается, что общая численность населения Китая в будущем будет сохранятся на уровне выше 1,4 миллиарда человек", – отметил Нин Цзичжэ.

Седьмая в истории перепись населения

Седьмая в истории перепись населения Китая прошла с 1 ноября по 10 декабря 2020 года. В переписи учитываются жители континентальной части Китая, Гонконга, Макао, Тайваня, находящиеся за границей китайские дипломаты, студенты, командированные на работу сотрудники, а также иностранные граждане, проживающие в Китае, за исключением лиц, прибывших с туристическими целями или находящихся в краткосрочной командировке.

Первая перепись населения Китая прошла в 1953 году, тогда в стране насчитывалось немногим более 600 миллионов человек. К 2010 году население Китая выросло уже до 1,39 миллиарда человек. По данным на конец 2019 года, численность населения КНР без учета специальных административных районов Гонконга, Макао и Тайваня превысила 1,4 миллиарда человек.