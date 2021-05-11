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В Будславе загорелся известный в стране костел

11.05.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Будславе загорелся известный в стране костел. По информации свидетелей, загорелась крыша. На месте работают пожарные.


Фото: читатель TUT.BY

Возгорание крыши прихожане и служители Костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в деревне Будслав Мядельского района заметили незадолго до запланированной службы.

Служители костела и местные смогли вынести иконы, орган и другие ценные для прихожан вещи.

(будет дополнено)

 
 
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Пожар случился на крыше костела, сообщают свидетели
 
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