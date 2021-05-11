|
В Будславе загорелся известный в стране костел
11.05.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Будславе загорелся известный в стране костел. По информации свидетелей, загорелась крыша. На месте работают пожарные.
Возгорание крыши прихожане и служители Костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в деревне Будслав Мядельского района заметили незадолго до запланированной службы.
Служители костела и местные смогли вынести иконы, орган и другие ценные для прихожан вещи.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар случился на крыше костела, сообщают свидетели
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)