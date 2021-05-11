Источник материала: Tut.by

В Будславе загорелся известный в стране костел. По информации свидетелей, загорелась крыша. На месте работают пожарные.



Фото: читатель TUT.BY

Возгорание крыши прихожане и служители Костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в деревне Будслав Мядельского района заметили незадолго до запланированной службы.

Служители костела и местные смогли вынести иконы, орган и другие ценные для прихожан вещи.

(будет дополнено)