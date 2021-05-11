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Вода - ваша стихия. Ловите короткий тест по фонтанам Минска
11.05.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске включили фонтаны больше недели назад, в конце апреля. К большим выходным мы собрали для вас бодрящие фото, которые можно не только рассматривать, но и разгадывать. Вот восемь вопросов, которые помогут не пропустить интересный фонтан.
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В Минске включили фонтаны больше недели назад, в конце апреля. К большим выходным мы собрали для вас бодрящие фото, которые можно не только рассматривать, но и...
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