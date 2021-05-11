Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 мая. Утром 11 мая в Будславе (Минская область) загорелся знаменитый костел XVII века — Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской (костел Вознесения Пресвятой Девы Марии).

"Сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило спасателям в 07.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент загорания в костеле прихожан не было. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. На месте пожара работает специальная и аварийно-спасательная техника", — сообщает МЧС.

По информации католического портала catholic.by, у костела обвалилась крыша, однако удалось вынести всё движимое имущество.

На место ЧП выехали председатель конференции католических епископов в Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич и апостольский администратор sede vacante ("при вакантном престоле") Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Казимир Великоселец. В Будслав направлены дополнительные пожарные расчеты с лестницами большой длины для тушения пожаров на высоких сооружениях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Будславе горит знаменитый костел XVII века, обвалилась крыша Минск, 11 мая. Утром 11 мая в Будславе (Минская область) загорелся знаменитый костел XVII века — Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской (костел...

БелаПАН.