ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В проекте "Объективно" - как изменилась Беларусь всего за несколько десятков лет

11.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

После войны города нашей страны были разрушены, причем многие из них фашисты намеренно пытались стереть с лица земли, когда отступали. С особым зверством и злобой взрывали проспекты, здания и предприятия. Все это потом по крупицам восстанавливали сами белорусы. Они заново отстроили и возродили свою страну. 

В проекте "Объективно" мы взяли архивные кадры послевоенной Беларуси и сравнили, как изменилась страна всего за несколько десятков лет. 

 Новости по теме:






 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После войны города нашей страны были разрушены, причем многие из них фашисты намеренно пытались стереть с лица земли, когда отступали. С особым зверством и злобой...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Будславе горит знаменитый костел XVII века, обвалилась крыша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by