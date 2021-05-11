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В проекте "Объективно" - как изменилась Беларусь всего за несколько десятков лет
11.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
После войны города нашей страны были разрушены, причем многие из них фашисты намеренно пытались стереть с лица земли, когда отступали. С особым зверством и злобой взрывали проспекты, здания и предприятия. Все это потом по крупицам восстанавливали сами белорусы. Они заново отстроили и возродили свою страну.
В проекте "Объективно" мы взяли архивные кадры послевоенной Беларуси и сравнили, как изменилась страна всего за несколько десятков лет.
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После войны города нашей страны были разрушены, причем многие из них фашисты намеренно пытались стереть с лица земли, когда отступали. С особым зверством и злобой...
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