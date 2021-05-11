Источник материала: БT

После войны города нашей страны были разрушены, причем многие из них фашисты намеренно пытались стереть с лица земли, когда отступали. С особым зверством и злобой взрывали проспекты, здания и предприятия. Все это потом по крупицам восстанавливали сами белорусы. Они заново отстроили и возродили свою страну.

В проекте "Объективно" мы взяли архивные кадры послевоенной Беларуси и сравнили, как изменилась страна всего за несколько десятков лет.



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