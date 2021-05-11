Праздник Победы продемонстрировал единство белорусов в своих взглядах и памяти

Источник материала: БT

Праздник 9 Мая продемонстрировал, насколько белорусы как нация могут быть едины в своих взглядах и памяти. Возложение цветов к обелиску Победы , чествование Государственного герба и флага - только часть большой национальной мозаики под названием Беларусь. Сила в правде и единстве. И, как отметил Президент Александр Лукашенко, мы – белорусы, и это наша земля, мы никому не должны ее отдать.

Праздничные акции в эти дни прошли по всей стране. Мы помним подвиг предков и чтим их память. Это особенно важно сегодня, ведь историю пытаются переписать.







Новости по теме:









