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Праздник Победы продемонстрировал единство белорусов в своих взглядах и памяти

11.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздник 9 Мая продемонстрировал, насколько белорусы как нация могут быть едины в своих взглядах и памяти. Возложение цветов к обелиску Победы, чествование Государственного герба и флага - только часть большой национальной мозаики  под названием Беларусь. Сила в правде и единстве. И, как отметил Президент  Александр Лукашенко, мы – белорусы,  и это наша земля, мы никому не должны ее отдать.

Праздничные акции в эти дни  прошли по всей стране. Мы помним подвиг предков и чтим их память. Это особенно важно сегодня, ведь историю пытаются переписать.


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Праздник 9 Мая продемонстрировал, насколько белорусы как нация могут быть едины в своих взглядах и памяти. Возложение цветов к обелиску Победы, чествование...
 
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