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Праздник Победы продемонстрировал единство белорусов в своих взглядах и памяти
11.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздник 9 Мая продемонстрировал, насколько белорусы как нация могут быть едины в своих взглядах и памяти.
Праздничные акции в эти дни прошли по всей стране. Мы помним подвиг предков и чтим их память. Это особенно важно сегодня, ведь историю пытаются переписать.
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Праздник 9 Мая продемонстрировал, насколько белорусы как нация могут быть едины в своих взглядах и памяти. Возложение цветов к обелиску Победы, чествование...
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