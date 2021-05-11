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На Радуницу в Минске пустят дополнительный транспорт

11.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы добраться на кладбище без пробок и заторов, сегодня изменен маршрут движения. На Северное - заезд  во вторые ворота. С МКАД свернуть на погост можно от Куропат и Мядельской трассы  Р58. Выезд на МКАД  - в районе Куропат и Долгиновского тракта. 

На Западное кладбище из Минска  организован заезд с Гродненской трассы, а также  с автодороги МКАД - Городище - Старое Село. С нее же осуществляется и выезд через деревню Озеро.

Подъезд к Михановичскому кладбищу  традиционный,  по дороге  Новый Двор - Михановичи.  А выезд через Асеевку, Самохваловичи и Слуцкую трассу. Здесь личный транспорт размещен на обочинах прилегающих проездов, так как количество стояночных мест ограничено.

В столице на все городские кладбища организованы дополнительные маршруты общественного транспорта. Продлен и режим работы мест погребения до 20:00. Сегодня - в день Радуницы - въезд на территорию кладбищ бесплатный.

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Теги: Минск
 
 
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Чтобы добраться на кладбище без пробок и заторов, сегодня изменен маршрут движения. На Северное - заезд  во вторые ворота. С МКАД свернуть на погост можно...
 
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