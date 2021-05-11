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На Радуницу в Минске пустят дополнительный транспорт
11.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Чтобы добраться на кладбище без пробок и заторов, сегодня изменен маршрут движения. На Северное - заезд во вторые ворота. С МКАД свернуть на погост можно от Куропат и Мядельской трассы Р58. Выезд на МКАД - в районе Куропат и Долгиновского тракта.
На Западное кладбище из Минска организован заезд с Гродненской трассы, а также с автодороги МКАД - Городище - Старое Село. С нее же осуществляется и выезд через деревню Озеро.
Подъезд к Михановичскому кладбищу традиционный, по дороге Новый Двор - Михановичи. А выезд через Асеевку, Самохваловичи и Слуцкую трассу. Здесь личный транспорт размещен на обочинах прилегающих проездов, так как количество стояночных мест ограничено.
В столице на все городские кладбища организованы дополнительные маршруты общественного транспорта. Продлен и режим работы мест погребения до 20:00. Сегодня - в день Радуницы - въезд на территорию кладбищ бесплатный.
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Чтобы добраться на кладбище без пробок и заторов, сегодня изменен маршрут движения. На Северное - заезд во вторые ворота. С МКАД свернуть на погост можно...
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