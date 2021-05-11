У православных верующих день особого поминания усопших - Радуница

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У белорусов сегодня особенный день - Радуница. Память соединяет поколения и времена. В каждой семье есть кем гордиться, кого вспомнить, кому поклониться. По давней православной традиции, в родительский день в храмах совершаются панихиды, принято посещать кладбища, наводить порядок на могилках близких и родственников и символически "христосоваться" с ними. Радуница - от слова радость, ведь праздник Пасхи продолжается, как и торжество от Воскресения Христова. Радуница имеет дохристианские корни. Церковь против трапез на кладбище и подчеркивает: умершим нужна наша молитва, панихида по усопшим, и зажженная в храме свеча - это главное назначение православного праздника.