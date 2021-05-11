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Экспертное сообщество активно обсуждает подписанный Декрет Президента "О защите суверенитета и конституционного строя". Суть документа - в случае гибели главы государства все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению, за ним и выборы с участием мнения губернаторов.