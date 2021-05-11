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Эксперты о Декрете Президента "О защите суверенитета и конституционного строя"

11.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экспертное сообщество активно обсуждает подписанный Декрет Президента "О защите суверенитета и конституционного строя". Суть документа - в случае гибели главы государства все госорганы и их должностные лица  действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого  председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению, за ним и выборы с участием мнения губернаторов.

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Экспертное сообщество активно обсуждает подписанный Декрет Президента "О защите суверенитета и конституционного строя". Суть документа - в случае гибели главы...
 
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