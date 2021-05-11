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«Хотели снять мяч - и девочка застряла на дереве». Вчера помощь спасателей понадобилась двум детям

11.05.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 10 мая, помощь спасателей понадобилась двум детям, сообщает МЧС. В Бобруйске и в Гомеле в беде оказались школьницы 11 и 12 лет.


Фото: сайт mchs.gov.by

10 мая, в 16.51, бобруйским спасателям поступило сообщение о том, что нога 11-летней девочки застряла в фонтане. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено: нога ребенка зажата между основанием и водоподающей трубой фонтана.

— Старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Артем Кисляк, начальник пожарного аварийно-спасательного поста № 12 Александр Муха и водитель Михаил Кривулец при помощи гидравлического спасательного инструмента помогли девочке освободиться, — сообщает МЧС.

Пострадавшую доставили в больницу.

В этот же день, но на час позже в беде оказалась и 12-летняя школьница из Гомеля. ЧП произошло во дворе многоэтажки по улице Советской.

— Мячик залетел на дерево, мы его хотели снять, полезли на дерево — и девочка застряла на дереве, — сообщила в службу спасения «101» очевидец.

— У нее нога застряла? — переспросила дежурный.

— Нет, она не может спуститься. [Находится на высоте] метров семь, — уточнила звонившая.


Фото: сайт mchs.gov.by

Спасатели установили трехколенную лестницу и помогли девочке спуститься. Школьница не пострадала и в медицинской помощи не нуждается.

 
Теги: Гомель
 
 
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В понедельник, 10 мая, помощь спасателей понадобилась двум детям, сообщает МЧС. В Бобруйске и в Гомеле в беде оказались школьницы 11 и 12 лет.
 
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