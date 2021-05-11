На Витебщине в грузовике таможенники нашли 330 кг гашиша. Чтобы добраться до тайника, распилили пол полуприцепа

Источник материала: Tut.by

В Витебской области в полуприцепе грузовика таможенники обнаружили около 330 килограммов гашиша. Для того, чтобы добраться до тайника, специалистам понадобилось распилить пол полуприцепа, сообщает Государственный таможенный комитет.



Фото: сайт gtk.gov.by

«Преступление пресечено белорусскими таможенниками в рамках совместной операции с КГБ и ФСБ России. Грузовик DAF, в полуприцепе которого и был оборудован тайник с наркотиками, следовал из Германии в Россию через белорусско-польскую границу», — сообщили в ведомстве.

Белорусские таможенники остановили грузовик для проверки на трассе М1 в Витебской области, недалеко от белорусско-российской границы. По документам внутри должна была находиться партия «пиво солодового». Таможенники направили автопоезд на осмотр в пункт пропуска «Григоровщина». По полученной сканограмме специалисты установили: гашиш находится в полу полуприцепа. Чтобы его достать, понадобилось распилить пол на части.

Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области подтвердил: спрессованное в виде плиток вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством — гашишем.

Витебская таможня возбудила в отношении водителя уголовное дело по ч. 2 ст. 328−1 УК РБ (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Водитель задержан.