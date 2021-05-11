Экскурс в прошлое: ликвидация бандитизма в Беларуси после войны

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Советские солдаты отважно сражались и ценой собственной жизни защищали Родину. Но и после Великой Победы жизнь не стала спокойнее. Это время стало расцветом бандитизма. Полицаи, националисты и обычные бандиты объединялись в группы и скрывались в лесах. Но, несмотря на сложности, оперативные методы работы делали свое дело, и спецоперации по ликвидации банд заканчивались успехом.

Сделаем экскурс в прошлое и расскажем реальную историю о том, как стражи порядка боролись с бандитизмом. Рассказывает Юрий Шевчук.



Конец войны - люди радуются долгожданной победе над фашистской Германией. Но были и те, кто не разделял всеобщего ликования. Среди них и 62-летний Александр Аношко. Во время немецкой оккупации он занимал должность бургомистра Бобруйска. Когда наступала Красная армия, экс-глава города не успел сбежать на Запад. С такими перебежчиками разговор был короткий. Поэтому Аношко ничего не оставалось, кроме как сбежать в лес.









Анатолий Шарков, доктор исторических наук:



С первых, можно сказать, дней освобождения Беларуси началась широкомасштабная непримиримая борьба с вот этими незаконными националистическими формированиями.

В это время на западе Беларуси ведется полномасштабная операция по борьбе с националистическими отрядами. Достаточно вспомнить Армию Крайову, участников которой только в Беларуси насчитывалось около 20 тысяч человек. Официально эта армия была распущена польским правительством еще 19 января 1945-го, но в белорусских лесах приказу подчинились не все. Именно осколки Армии Крайовой после неудачного Варшавского восстания устремились в белорусские леса. Грабежи, мародерство, убийства советских госслужащих - все эти «подвиги» приписывают этим националистическим отрядам.







Василий Дылевич, ветеран органов внутренних дел МВД Беларуси:



Эта банда была сформирована еще во время войны. Немцы организовали штаб, и туда входили все преступники, лица, которые были недовольны советской властью.



Ответ милиционеров на вызовы бандитов



В составе опергруппы, созданной для ликвидации послевоенного бандитизма, работал и Василий Дылевич. Работать было сложно, вспоминает ветеран, ведь любой шаг оперативников незамедлительно докладывался бандитам. Работала агентурная сеть среди местного населения. Доносчики – родственники и люди, недовольные советской властью.



На одном месте лагерь банды Аношко долго не находился, поэтому окружить «лесных братьев» было практически невозможно. Как только оперативники приближались, бандиты сразу уходили с насиженного места. За ночь они совершали марш-бросок на 30-40 километров и таким образом уходили от преследования. К тому времени «аношковцев» уже насчитывалось более полусотни человек.

Расцветом послевоенного бандитизма принято считать 1945-1946 годы. В это время на смену войсковым операциям по ликвидации бандитов приходят оперативные методы работы. В личных беседах населению объясняют, что с преступниками должен быть только один разговор. Профилактические беседы проводятся и с родственниками принудительно завербованных белорусов.

Анатолий Шарков, доктор исторических наук:



Профилактические меры давали положительный результат. Кроме этого, конечно, правительство в 1945 году приняло амнистию для польских и украинских националистов. Собственно, лица, которые были арестованы или совершили незначительные преступления, как говорится, большой крови на руках нет, не руководили этими бандитскими формированиями, и им даровали амнистию.





Операция "Ликвидация"



Уже к концу 40-ых от серьезных бандитских группировок остаются лишь небольшие шайки. Ограбление магазинов и дворовой гоп-стоп, пожалуй, это самые частые преступления, которые в те годы попадали в милицейские сводки. В начале 50-ых милиционеры практически полностью взяли под контроль ситуацию на улицах. На карандаше была каждая шайка, которая представляла хоть какую-то опасность. К 1953 году бандитизм с идеологической основой и вовсе был уничтожен. Банду Аношко окончательно ликвидировали 22 мая 1948 года. Оставшиеся в живых бандиты, их родственники и знакомые, которых следствие признало пособниками и укрывателями, получили по 25 лет лагерей с конфискацией имущества. Тех же, чья вина, по мнению следствия, была минимальной, осудили на срок от 8 до 10 лет.



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